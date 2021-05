Gobernar para as persoas

A diferenza na gobernanza política está en quen pensas cando lexislas ou tomas decisións. É imposíbel gobernar para todos, como afirman os representantes das clases abastadas. Hai dous feitos para min nesta semana que pon de manifesto como as “boas intencións” non chegan para realizar unha política axeitada.

Unha do Goberno central. A súa nova tarifa eléctrica, que entrará en vigor o 1 de xuño. Cos números na man quererán facernos crer que é máis barata. Non vou discutir de megadatos, pero si de persoas.

A maioría das galegas verán como se encarece o seu recibo e se queren aforrar terán que levar adiante un cambio nos hábitos de vida. Aquelas que podan, claro, pois no rural a maioría non pode. Os que traballan na agricultura e gandería andan polo sol, non polas campanadas do “Palacio de Telecomunicaciones de Madrid”, como anunciaban os Partes.

As explotacións gandeiras non poden munxir nin darlle de comer a desora as vacas. E dáse a casualidade que esas tarefas terán que realizalas nos tramos de consumo máis caros. Pero quen pensa en Madrid no rural galego!

Tampouco a Xunta semella ter as ideas moi claras. Núñez Feixóo anda a falar das verbenas na “próxima desencalada”, e nótaselle que matina máis nas orquestras, para que podan tocar, que nos parroquiáns que podan ir a elas.

Esquece que o máis importante desas festas, aínda diría que único importante, é o contacto social. Se o suprimes, para que queres a verbena.

Tamén esquece que as verbenas nas festas ou romarías son só a parte menos importantes da celebración. Está a misa (entres ou non na igrexa), a procesión (sexas ou non católico), a sesión vermú e a festa de pote, na casa.

A cantos familiares e amigos podemos convidar? Pasará como coas matanzas que infestaron a municipios rurais enteiros?

Diso é do que hai que falar, decidir e explicarlle á xente e non de cantos músicos van poder tocar, por moi importantes que sexan os seus postos de traballo.

A mala política faise con números, a boa política faise con persoas.