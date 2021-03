Gobierno independentista

EL doloroso pasado reciente catalán ya lo conocemos. Pese a haber sido la comunidad que más dinero ha recibido en más de una década, ese 35 % del total de las ayudas aportadas por el Gobierno central no han servido para frenar el retroceso integral de su economía que advierte la propia Cámara de Comercio catalana, ni la fuga de hasta 6.000 empresas que han decidido en los últimos años abandonar la región, ni un aumento de la caída del empleo que ya supera la media española, ni el deterioro de los servicios, de la producción industrial, del consumo y hasta de su sistema sanitario.

Ahora asusta pensar qué hará el nuevo Govern con el amplio porcentaje de los fondos europeos que podrá gestionar directamente la Generalitat, especialmente teniendo en cuenta que los tres partidos políticos que formarán la coalición (ERC, Junts y la CUP) tienen discrepancias de gestión notables en casi todo, salvo en su apuesta por la lucha independentista y por aprobar esa convenenciera ley de amnistía que tanto ansían.

Republicanos, neoconvergentes y antisistema, sin embargo, apenas superan el 48 % del voto popular, y menos sabiendo que muchos ciudadanos les votan una y otra vez basándose en un pragmatismo que hace que celebren las prebendas y beneficios que consiguen para Cataluña aquellos partidos con representación en el Congreso y el Senado. Este 14 de febrero, ERC subió un escaño, JxCat bajó dos, y la CUP aumentó cinco diputados.

Entre los tres obtuvieron 74 escaños, sobrepasando, por tanto, la barrera de la mayoría absoluta, situada en 68. El resto de partidos, y pese a un PSOE que superó en votos a ERC, pero empató en diputados, apenas cuenta ya para los independentistas. Al no ser decisivos, no se contará con ellos para casi nada. Ya lo vimos con la nueva presidenta del Parlament, Laura Borràs, quien enseguida reunió a los independentistas de la Mesa, antes que al resto de los partidos representados en ella (los que no tienen representación en el órgano son ignorados).

Vemos, pues, que con Laura Borràs las ínfulas de superioridad de Junts siguen la estela de lo que también hacían Roger Torrent y Carme Forcadell, sus predecesores de ERC en la presidencia del Parlament. Lo prioritario para los nuevos jefes es salvar los muebles y blindarse ante futuros procesos judiciales; de ahí que ya hablen de reformar el Reglamento del órgano legislativo, de tal forma que los diputados no pierdan sus privilegios e inmunidades en caso de tener que afrontar en los tribunales incluso el inicio de una fase oral.

Un movimiento despótico que evidencia que se sienten por encima de la ley. Mal empezamos. Eso sí, el teatrillo sigue entre ERC, Junts y la CUP a la hora de conformar gobierno y permitir que Pere Aragonès dirija la Generalitat. Y es que hay carteras, como Economía, Hacienda, Acción Exterior, Medio Ambiente, o Territorio, a las que nadie quiere renunciar, sobre todo, con visiones económicas y fiscales tan diferentes.