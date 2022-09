Golpeando a Dimorfo

EN TIEMPOS de grandes avances científicos, de naves fulgurantes más acá de Orión, de proyectos marcianos, según las crónicas, un golpe a un asteroide redondito y binario, aparentemente amable, puede pasar desapercibido. Parece una misión sucia, o sea, lanzar una nave del tamaño de un lavavajillas contra un cuerpo celeste, no tiene el brillo de los alunizajes o de un paseo espacial con la Tierra azul al fondo, pero resulta que la misión era muy importante, porque se trataba de cambiar a Dimorfo su periodo orbital.

Lo poético de esta misión suicida está en los beneficios que DART, la nave, nos reporta, tras su acción kamikaze. No sabemos aún si ha conseguido empujar levemente a Dimorfo, en realidad un satélite de otro asteroide, Dídimo. Pero su impacto, que proporcionó imágenes muy cinematográficas, no sólo indica que podemos tener muy buena puntería (es como darle a un mosquito minúsculo, o algo mucho más complejo aún), sino que de esta muerte acordada recibiremos datos sobre la composición del cuerpo, sobre su estructura y naturaleza. Todo son ventajas.

Por tanto, muy agradecidos a DART, que, como en otras misiones espaciales, enviaba fotos tomadas segundo a segundo hasta el último, hasta el impacto definitivo. Por eso tenemos ahora muchos detalles de esta luna asteroide, podremos saber más sobre ella y sobre otras de tamaño y composición semejantes, podremos evaluar sus peligros en caso de una colisión con la Tierra (que es el asunto principal), y todo ello en un viaje en el que también se le ha querido dar un empujón al conglomerado rocoso, mediante un impacto a 20.000 kilómetros por hora. No se trataba de una caricia, desde luego, pero lo que se buscaba era apenas un leve impulso cinético.

Más allá del esfuerzo científico, encomiable (la ciencia es lo más fiable de este tiempo preñado de incertidumbre, quizás lo único fiable que nos queda) está la lectura filosófica. Nos protegemos de los males exteriores con ahínco, porque sabemos muy bien el mal que un asteroide puede causar. Se va a hacer un catálogo preciso de estos cuerpos, se lanzarán nuevas misiones a Dimorfo y Dídimo, que ahora se presentan como laboratorio de pruebas ante pedruscos amenazantes. El despliegue es extraordinario, porque la industria astronáutica, y la propia astronomía, y la astrofísica, avanzan que es una barbaridad. No es un asunto baladí, porque algunos meteoritos han pasado relativamente cerca, sabemos de algunas trayectorias potencialmente peligrosas y el impacto de algunos cuerpos de este tamaño (los más grandes, superiores a un kilómetro de diámetro, como el que provocó la extinción de los dinosaurios, entran en otro capítulo) podría destruir ciudades enteras, o tener el efecto de una explosión nuclear. La preocupación viene de que, al menos de momento, no tenemos un planeta de repuesto. Y, sin embargo, aquí abajo parece que la destrucción provocada por nosotros mismos no se detiene, incluyendo, incluso, el temor a una confrontación nuclear.

¡Cómo somos los humanos! Somos capaces de inventar grandes cosas que permiten genialidades como empujar a un asteroide de su órbita al tiempo que, a ras de suelo, nos cruzamos avisos sobre la autodestrucción. Aquí abajo florece ahora el miedo, hay luchas por el poder y el territorio, pero el ser humano es también capaz de poner en marcha proyectos increíbles para preservar la vida de este planeta sin preguntar la nacionalidad, ni el color, ni la ideología. Hay esperanza.