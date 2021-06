Gracias, muchas gracias, Luis

EL RETO de enfrentarse a una hoja en blanco se convierte en drama cuando lo tienes que hacer para recordar a alguien próximo, admirado y querido. Luis Caramés nos ha dejado. Generaciones de economistas gallegos hemos perdido un referente y un maestro. En mi caso, además, han llegado a su fin treinta años de trabajo conjunto, que darían para llenar varios libros, pero que en estos momentos me atenazan las palabras y me resulta casi imposible ordenarlas. De todas formas, trataré de poner en valor, para los que no tuvieron la oportunidad de interaccionar de una forma tan próxima, más que su legado profesional, que es mucho, las claves del mismo.

Su personalidad irrigaba todo su quehacer. Y esa dimensión estaba irremediablemente ligada a su inquietud, su ambición y sus capacidades. Inquietud por todo, por aprender, por enseñar, por descubrir y por crear. Su ambición, necesaria en clave personal para aportar a lo común. Y su capacidad para absorber saber, para generar saber y para enseñar saber, con un don añadido para transmitir e interaccionar socialmente que hacían en de él un maestro en el más amplio sentido de la palabra.

Allí por donde pasó, y fueron muchas las instituciones, empresas y personas que pueden dar fe de ello -Facultad de Ciencias Económicas, Consello Galego de Relacións Laborais, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Sacyr, S.A., Adolfo Domínguez S.A., Consejo General de Economistas, Real Academia Galega de Ciencias, etc. etc.-, dejó clara constancia de sus valores y huella de su valía. Y cuando le llegó la edad de dar un paso atrás y disfrutar de la vida, dio uno al lado y dos al frente, manteniéndose más activo que nunca impulsando el Grupo Colmeiro y, desde hace unos meses, la Fundación Belarmino Fernández.

Siempre es pronto para marcharse, pero en el caso de Luis creo que, además, es una clara injusticia, tanto en lo personal como en lo profesional. Estaba en un momento vital y profesional como nunca antes, los que le conocíamos, le habíamos visto. Su cabeza era un constante rebulir de ideas, iniciativas y proyectos que empujaba y compartía con una madurez intelectual digna de envidia. Tenía aún tanto que aportar que no es justo que se nos haya privado de ello.

En todo caso, tras tantos años de convivencia y sinceridad mutua, sé que no perdonaría que me sumase a la tendencia de este país “de enterrar muy bien”. Como toda persona tenía su debe y su haber, esa es la grandeza del ser humano y esa era la grandeza de Luis. Pero lo importante es el saldo y el destino del mismo. Aún no somos conscientes de la dimensión de su resultado positivo que, además, no ha quedado en su cuenta, sino que figura en las cuentas de muchas entidades y personas, en suma de Galicia, que siempre seremos deudores de Luis.

Por todo ello: gracias, muchas gracias Luis