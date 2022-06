Grave incendio en el sur

EN PLENA redefinición del orden internacional, confuso por momentos, con recolocación de intereses y tensiones profundas y superficiales, la geopolítica no podía dejar de afectar a España. Bien es verdad que no eres nadie si la geopolítica no te afecta, podríamos concluir, pero es el sur de Europa (y el norte de África) el que se suma ahora a este momento difícil en el gran teatro internacional. El Mediterráneo vuelve a primera plana de la actualidad, donde en realidad no ha dejado de estar por los asuntos de la emigración. Sin el Mediterráneo, es cierto, tampoco se puede pensar Europa.

Por un lado, esa reconfiguración geoestratégica tiene como protagonista a la Turquía de Erdogan. Turquía, cuya posición relevante en el Bósforo es omnipresente en tantos momentos de la historia (rutas comerciales, eje de civilizaciones, enclave de imperios), aparece ahora como ‘tercer país’ en el conflicto de Ucrania, como lugar para las negociaciones sobre la guerra (hace unas semanas) o para el desbloqueo de los cereales (ahora), pues se dice que sería Turquía la que escoltaría a los mercantes cargados de grano. Nadie puede dudar de este nuevo papel de Turquía, ante la mirada atenta de Europa.

Mientras los recelos aumentan (de unos y de otros), mientras Europa observa cómo su aliado en la OTAN ejerce intensas labores diplomáticas cerca de Moscú, y trata de salvar el veto turco en esa misma organización a Suecia y Finlandia (todo ello dentro del difícil equilibrio estratégico del momento), Sánchez se encuentra con un incendio en el sur. Como se suele decir, en tiempos de tribulación, y este lo es, se aconseja no hacer mudanza. Pero Sánchez la ha hecho en el asunto del Sahara. Y Argelia ha optado por una respuesta bastante contundente, a lo que se ve, aunque algunos dicen que debería aplicarse aquí, por prudencia, la vieja estrategia de los más sabios en esto de las relaciones internacionales: wait and see (esperar y ver). La cuestión es si se puede esperar, dado que hay algunas urgencias importantes. El gas, la mayor de ellas, aunque Albares dice que no teme por el suministro.

Pero más allá de los asuntos comerciales y económicos, que la guerra en Ucrania ha complicado de manera dramática, está también la propia política, la diplomacia, la geopolítica mediterránea, siempre compleja. La política internacional, por otra parte, suele gobernarse con arreglo a esa tradición diplomática, como bien saben sus ministros, que suelen preferir los acuerdos engrasados a los giros intempestivos. Por si fuera poco, como se indicaba ayer en algún otro medio, hay aquí un elemento emocional, que involucra desde hace muchos años a una gran parte de la sociedad española, si no a toda.

Dicho esto, uno comprende que los vientos de la historia a veces soplan con fuerza, y no siempre en la dirección esperada. Este es un momento de gran confusión, un tiempo difícil y a veces incomprensible. La suspensión por parte de Argelia del Tratado de Amistad es una mala noticia. Lo es mucho más en el contexto de dos vecinos enemistados entre sí. Esta situación parece indicar que la amistad con uno implica necesariamente la ruptura con el otro, pero es trabajo de los diplomáticos restaurar la confianza. No será fácil. Implicará más explicaciones, y una política mucho más elaborada que no renuncie a resolver un conflicto de casi cincuenta años. Pero tampoco a mejorar la vida de la población saharaui.