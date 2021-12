“Grupo Barroco de la Escuela Superior de Música Reina Sofía”, en San Martín Pinario

Concierto en San Martín Pinario del “Grupo Barroco de la Escuela Superior de Música Reina Sofía”- 20´30 h.-, con un programa bajo el reclamo de Concierto de Navidad, y con una formación que viene avalada por el prestigio de una trayectoria confirmada por el centro de procedencia, la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Tuvo como profesores principales a Jacques Zoon, Hansjörg Schellenberger. Gustavo Núnez y Duncan McTier. Son ellos, Larissa Cunha y Miguel Flores- flautas-; Fidel Fernández y Lucas Martínea- oboístas-, el fagotista Juan Sanz, el contrabajista Ramsés Martínez y el clavecinista Luís Arias. La prestigiosa Paloma O´Shea, fue figura primordial en que ese centro de estudios fuese un realidad, a partir de 1991, dentro de la Fundación Albéniz, la misma persona que dinamizó el Festival de Piano que desde el año 1972, se viene celebrando en Santander, convirtiéndolo en uno de los punteros del panorama europeo, en destacada colaboración con la Universidad de Verano Menéndez Pelayo. Siempre gozó del privilegio de disponer de los maestros más respetados desde Sir Yehudi Menuhin, a Mstislav Rostropovich, Zubin Mehta o Alicia de Larrocha. El profesorado en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, es una garantía de seguridad para las jóvenes generaciones que salen de sus aulas: Dmtri Bashkirov- profundamente comprometido con ella desde los comienzos-; Galina Eguiazarova, F.Araiza, Fabian Panisiello, Heime Müller, Márta Gulyás, Radovan Vlatkova, Marco Ricci o Ivan Monighetti.

El “Grupo Barroco de la Escuela Superior de Música Reina Sofía”, con una consolidada trayectoria, participó en el “VIII Ciclo de Música de Cámara”, de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad, que se ofrece por lugares que gozan de ese privilegio, desde Alcalá de Henares, a Toledo, Cácere, Mérida, Baeza, Úbeda Segovia, Ávila o Santiago de Compostela, que esta convocatoria nos trajo a la Igrexa da Universidade, al “Cuarteto Albéniz de Prosegur”, que nos ofrecieron modélicas interpretaciones de Félix Mendelssohn Bartholdy- “Cuarteto de cuerda nº 6, en Fa m. Op. 80” y de Franz Scubert- “Cuarteto de cuerda nº 14, en Re m. D. 810” (La muerte y la doncella), obra testimonial y de suma exigencia. Del mes pasado guardamos el recuerdo del programa ofrecido en este ciclo con el “Ensemble del Pinario”, un noneto de cuerdas entre violines, violas, chelos u un contrabajo, bajo la coordinación de la violinista Loida Díaz Marra, que nos dejaron un repertorio preferentemente inglés, con obras de distintos estilos y épocas. El más conocido de los compositores, Gustav Holst, con la “St. Paul Suite Op. 29, nº 2”, que cerraría la tarde, en la que también nos acercamos a Peter Warlock, con la “Capriol Suite”, a William Boyce, con la “Symphony º1, en Si b M.” y un barroco como entrante, con Arcagelo Corelli, incluyendo una de las obras de referencia, el “Concerto Grosso nº 8, del Op. 6”, actividad solidaria con los damnificados de La Palma.

El “Grupo Barroco de la Escuela Superior de Música Reina Sofía”, aporta un programa a la altura de sus meritos, comenzando por el “Trío sonata en Sol M. BWV 1039”, de J.S. Bach para dos flautas, oboe y continuo, obra cuya copia se encuentra en Lepizig, y que con seguridad, es anterior en cuanto a la composición, concretamente en Köthen, hacia 1720. Una primera versión de la “Sonata para viola da gamba y clave BWV 1027” y en ese tratamiento para dos flautas, ofrece una idea instrumental diferente, ya que para entonces el autor comenzó a utilizar las traveseras en calidad de solistas. Una restricción del registro de esos instrumentos en la zona media que será motivo de algunos problemas del necesario equilibro frente a un bajo muy activo. Las secciones con flauta experimentarán un interesante cambio de atribuciones.

Johann J.Quantz (1697/1773), incluye la “Trío sonata en Do m. QV 2 Anh.5”, músico que se relacionó en actividades docentes con el futuro Federico II, de Prusia, el Rey Ilustrado, precisamente en esa pasión por la flauta travesera y abundante será su catálogo de obras camerísticas como la que escucharemos. Más de 200 destacando las escritas para flauta y b.c. Obras que en buena lógica, tendrán su publicación en Berlín hacia 1734, conservando en buena medida es esquema de la “sonata da chiesa”, en los cuatro tiempos preceptivos. Es perceptible claramente la influencia italiana ya que tanto en Roma como en Nápoles o Venecia, pudo conocer a los grandes creadores como Vivaldi, al que pudo tomar como guía, especialmente en la utilización de las pequeñas secciones de concierto y siempre tuvo como actitud, el distanciamiento de los ejercicios de puro alarde en lo relativo a la ejecución instrumental. En sus años de juventud, había sido oboísta de la Capilla Real de Varsovia, antes de probar con la flauta, recibiendo lecciones de Buffardin y Pisendel.

Jan Dismas Zelenka (1697/1773), aporta la “Trío sonata en Do m. Op. 6, para dos oboes, fagot y b.c.”, un género del que se conservan manuscritos autógrafos en Dresde y que serán editados por Camillo Schönbaum, entre 1950/60, obras que pertenecen al período entre 1715 y el año siguiente. Por planteamiento y recursos técnicos, recibió el reconocimiento y la admiración de J.S. Bach, del que no quedarán excluidas las composiciones sacras. También disfrutó de la experiencia de aproximarse a la música italiana, por los estudios en Venecia junto a su maestro Lotti, punto y seguido a la formación con Johann Joseph Quantz e Viena. Las obras en las que el oboe goza de mayor predicamento, pueden ceder el protagonismo a las flautas o los violines y el propio fagot, puede deja el trato de favor al chelo. La “Sonata nº 6, en Do m.”, se ajusta a la estructura típica en cuatro tiempos, precisamente derivada de la “sonata da Chiesa”, acercándose notablemente al modelo de A.Corelli. Músico viajero como se ve al seguir su biografía, acabará plácidamente su vida profesional en su ciudad natal Dresde, en donde ocupará la plaza de director de música de iglesia, que había dejado Johann David Heinichen.

Antonio Vivaldi tendrá el “Trío sonata para do flautas traveseras y b.c., en Sol M. RV 80”, composición con ciertas dudas tratándose de un trabajo de un reconocido de lenguaje armónico y galante, con claros tintes preclasicistas poco común en las formas del veneciano, para esta composición integrada en el conjunto de otras siete, cinco de ellas sobre variadas instrumentaciones y dos para laúd, violín y b.c., en una serie de ejemplos claramente debidos a su firma. No cabe duda que resultados de indiscutible relevancia, los hallamos en la serie de obras que integran el muy divulgado y conocido “Il cimento dell´armonia e dell´invenzione”, en el que aparecen “Le Quattro Stagioni”, (las Cuatro Estaciones) pero es otra dimensión en el ideario del autor al que la posteridad concederá un lugar de privilegio, otro tema será el de las óperas, rescatadas en los últimos decenios y que con fortuna, se programa en certámenes y festivales dedicados en especial al período barroco. Algunas de la trío sonatas, las últimas en especial tuvieron como dedicatario al conde bohemio Johann Joseph von Wrtby, un melómano a la par de dotado intérprete de laúd y un entusiasta diletante en atender a sus caprichos.

François Couperin, vástago de una élite de maestros, reflejo de toda una época que creará larga tradición, apunta a una obra tan significativa como el “Concierto Apoteosis a la memoria del Sr. Lully”, una obra cargada de profundo significado y que conoció la publicación parisina en 1725, a la que el maestro reconocerá de forma entusiasta como un rendido homenaje al hombre que dignificará toda una época. De sus 16 tiempos, se elige cuatro de ellos: “Lully aux Champs Elisés”, pieza grave y pensada como una especie de gran “ritornello” operístico; “Air pour les mêmes”, sin duda una pieza graciosa y un aria en tres tiempos; “Vol de Mercure aux Champs Elisés”, que pretende advertir a Apolo que va a descender allí y se caracteriza por su intensidad expresiva, en una cascada de guirnaldas de semicorcheas para acentuar su sello, para completar con “Descente d´Apolon”, quien viene de ofrecen su apreciado violín a Lully, así como su entronización en el Parnaso. La obra de François Couperin, pasa por ser más ambiciosa que “La Apoteosis de Corelli”, resultando el doble en su extensión