Gustavo Martín Garzo y los sueños

HACÍA algún tiempo que no me encontraba con Gustavo Martín Garzo. La primera vez que lo vi, hace ya bastantes años, fue de camino a Barcelona. Coincidimos en un tren, porque Martín Garzo es mucho de ir en trenes. Lo recordábamos el jueves, en una charla larga que mantuvimos en A Coruña, de la que les daré cuenta en breve plazo.

El escritor llegó de la mano de Javier Pintor y Xavier Seoane para hablar de su literatura, con esa delicada visión de la belleza que tiene Gustavo Martín Garzo, conservada con una elegancia clásica desde, al menos, ‘El lenguaje de las fuentes’. Cuando leímos por primera vez a Garzo, nos sorprendió. Ahora acudimos felices al jardín de las nuevas sorpresas.

Y esas sorpresas llegan en su nuevo libro, del que habló estos días aquí, ‘El árbol de los sueños’, publicado por Galaxia Gutenberg. Es un libro hermosísimo. Y en él están otros muchos libros, incluso todos los libros. Es un cuento formado por muchos cuentos que se engarzan, como las cerezas, y recuerda a las narraciones orales que están, claro está, en el origen de la literatura y de la vida. No hay vida si no es contada. La narración nos construye con sus frágiles juncos.

‘El árbol de los sueños’ remite, en primer lugar, a ‘Las mil y una noches’. Contamos cuentos a nuestros hijos, me dice Martín Garzo, en ese instante en el que están a punto de quedarse solos, desvalidos frente a la oscuridad. Contamos cuentos porque adentrarse en la noche es adentrarse en el bosque sin compañía. Nos sentimos, quizás, responsables, culpables de ese abandono entre las sábanas, esa hora cruel de apagar la luz y guardar silencio. Y, de alguna forma, los cuentos, a veces también crueles (porque así son, o así eran), van llevando en volandas al que escucha, al niño cansado por la jornada, lo acunan con las palabras y le abren la puerta de los sueños. Es el viaje de la realidad a la fantasía: y, cuando se llega al sueño, puede pasar de todo. Porque lo sueños son a veces, también, lugares inhóspitos y terribles.

“Este libro es un proyecto muy antiguo. Viene de cuando yo empezaba en todo esto. Pero nunca me sentía con fuerzas para llevarlo a cabo. Finalmente, he tardado tres años en escribirlo. Y ha sido un libro muy gozoso de escribir, porque no sabía muy bien lo que estaba haciendo. No tenía pensadas estas historias: me ponía a escribirlas sin saber qué iba a pasar. Así con cada una de ellas. Y una me llevaba a otra: notaba que se iban abriendo puertas. Yo mismo me asombraba de las historias que estaba contando. Me sentí feliz durante todo este tiempo de escritura... porque sabes bien que soy un defensor de las narraciones orales. Ahora, aquí hay historias terribles, muy duras..., como siempre pasa con los cuentos”, explica Martín Garzo.

Este libro es como un viaje. Pero la literatura nació con el viaje. Y la vida debe ser contada para que exista. Se trata de partir, de peregrinar, y de ir entregándose al mundo, sin plan concreto. “Y, como decía Freud, se trata de un viaje que llega a las afueras, allá donde la razón no alcanza. Y ese mundo de las afueras es el bosque de los cuentos infantiles”, me dice Garzo. “Allí está lo más terrible, pero también están las hadas, las cabañas y los tesoros”.

En ‘Las mil y una noches’, Sherezade debe seguir contando para no morir. “Contar es un procedimiento retardatario”, dice Garzo. “Contamos para aplazar la muerte, para aplazar un final. Pero, sobre todo, un cuento es un acto de amor. Los adultos, con el paso del tiempo, abandonamos la idea del mundo como una casa encantada. Dejamos de creer que todo es posible”.