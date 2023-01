Hace falta el cambio

ESTE año 2023 nos trae elecciones. Unas elecciones que ya se consideran urgentes y necesarias, dado el cómputo negativo, en líneas generales, ofrecido por una legislatura mal nacida y, como tal, mal desarrollada. El empeño, la terquedad y la osadía, sin reparos, han hecho que el autor del “no es no” nos llevara engañosamente a un Gobierno costoso por exagerada nómina, y desastroso por pactos de ideologías repelentes.

Por lo tanto, cuanto antes, hagamos buena la canción de Vino Tinto que pedía nuevos tiempos, apoyando un Referéndum sobre el Proyecto de Ley para la Reforma Política del 76. Que enmudezcan las encuestas, y no pierdan el tiempo los agoreros que alientan viscerales fanatismos porque el ciudadano, callado, sí, pero ansioso de acabar con un despropósito gubernativo, ya canta, como entonces, “habla, pueblo, habla”.

Le urge acabar con el despilfarro de cargos ministeriales, de impuestos insostenibles, de nepotismo, de jugar con el Falcon, de amañar las leyes para favorecer a separatistas y demás agregados, de cambiar, en su favor, el sentido de rebelión por otro movimiento social, la malversación desgravada por la vista gorda, para aliviar las penas de sus compinches andaluces que, por cierto, al paso que vamos, van a morir antes de que traspasen las puertas del trullo.

Al pueblo, quiero decir, al pueblo mayoritario no le gustan las limosnas. Prefiere el puesto de trabajo. No le agradan la demagogia, la acritud, las mentiras, el discurso chulesco y burlón y los pactos con los enemigos de España. Al español honrado no le parecen realmente solidarias las prestaciones a los mayores y luego decir, con la lengua pequeña, como le oí yo a un socialista, que “los viejos son la desgracia de la economía, porque, cada vez viven más años y descapitalizan el erario público”. Supongo que la idea no será parte del argumento que da base a la ley de la eutanasia.

Al pueblo llano no le encaja la actitud dicharachera y equivocada de la ministra de Igualdad con sus conceptos peregrinos sobre los derechos de las mujeres menores de 16 años para practicar el aborto sin el consentimiento paterno y otras lindezas por el estilo. Al pueblo total no le convienen la crisis de la energía, ni los imparables precios del mercado de productos alimenticios.

El pueblo votante está callado, los sindicatos políticos también. Estos últimos, como son de los partidos, guardan silencio. Ya verán ustedes cómo recobran la motilidad, cuando gobierne la derecha. Mientras tanto, todos a rezar y a esperar nuevos vientos políticos, mirando a Andalucía.