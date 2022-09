Hacer grande lo pequeño

¿Se puede hacer una excelente labor en un municipio mediano? La respuesta es afirmativa. Luis Oujo Pouso es alcalde de Porto do Son desde el año 2011, primero con aliados y en las dos legislaturas siguientes con mayoría absoluta. En las quinielas aparece como favorito para que el próximo 2023, año electoral, revalide el cargo. ¿Por qué? La aplicación de principios empresariales a la función pública (él es empresario) siempre ofrece resultados positivos. En nada se parecen los dos núcleos más habitados del concello, la capitalidad y Portosín, desde que él tomó las riendas hasta hoy, y las pequeñas parroquias, encantadas. Un buen ejemplo a seguir.

¿Por qué no se promocionó más el 50 aniversario de Follas Novas? Algo nos estamos perdiendo los amantes de los libros. Rafael Silva, su fundador, confesó un día que a principios de la década de los 70, cuando se abrió esta catedral del saber, iban en coche a buscar libros a las editoriales, porque no los servían. Cinco décadas después, son los autores quienes piden ser expuestos en un lugar mítico que algunos desde dentro no parecen querer valorar.

¿La sanidad gallega logrará que la asistencia psiquiátrica esté a la altura en tiempos de espera? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.