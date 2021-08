Hacia el 15

A MEDIADOS de agosto España entraba en un bullicio de verbenas y una sensación incomparable de ‘dolce far niente’. Siempre se dijo que nos gustaba mucho el solazo y la vacación, como si fuera un pecado. Si el que gozaba del ocio venía de fuera, no había problema. En la España que tenía que trabajar de sol a sol, el verano fue durante mucho tiempo un lugar prohibido, un descubrimiento extranjero. Mis padres, como los de tantos, nunca fueron de vacaciones. Y algunos domingos de agosto se mojaban los pies en un río, como si tuvieran miedo de que alguien les afease tanta incuria.

Ahora, con la pandemia, las vacaciones se han vuelto una necesidad, pero una necesidad difícil. Igual que cuando nos avergonzábamos del ocio, como si no nos correspondiera, todos los reportajes de televisión aluden a la llegada de los extranjeros, ese maná que ha de caer del cielo surcado por las aerolíneas. Bien está el turismo nacional, que ha salvado a muchos hosteleros en estas últimas semanas, pero hay un deseo feroz de que los británicos aterricen de nuevo, aunque la noche se les pueda ir de las manos.

Cada vez viajamos más, y no sólo por razones de trabajo, pero somos sobre todo un país al que se viaja, y que está encantado de ser descubierto. Así nos hemos creado una buena imagen, salvo alguna cosa, la de un país abierto y feliz (en algún momento, decían, el más feliz del mundo), incluso un país de moda en el pasado reciente, puede que no tanto ahora. Nos hemos apoyado en cosas que nos salen bien, como la gastronomía y la hospitalidad, y en otras que nos vienen dadas, como el sol. A veces la mirada del turista puede ser simplificadora, pero cada vez hay más interés en la cultura y la historia.

A pesar de la polémica de la gentrificación, los turistas siguen siendo bienvenidos, incluso deseados, y ellos aman las playas del sur (y cada vez más las del norte). Hay ciudades cuya vida ha sido modificada por la afluencia masiva de visitantes, como se dice de Venecia, pero también esos visitantes habrán contribuido a su desarrollo y a su atmósfera cosmopolita.

En un mundo intercomunicado, al menos hasta la pandemia, la riqueza consiste en el viaje, en la experiencia compartida, por más que algunos se muevan sin desprenderse ni un ápice de sus costumbres (muchos británicos expatriados han logrado que el turismo se adapte a sus gustos hasta el más mínimo detalle, de tal forma que se sientan en casa, aunque con el cielo azul).

Pero todo está cambiando. Viajar es entender el lugar al que has llegado. La pandemia también nos ha enseñado, espero, que el ocio no es culpable, sino muy elogiable. Desgraciadamente, la economía no habrá permitido a mucha gente disfrutar de este agosto: es injusto, después de tanto dolor.

En días como estos, junto a ese turismo extranjero que busca el sol y la comida, los pueblos han celebrado la fiesta en clave más doméstica, como cuando de niños se montaban las mesas en patios y comedores para recibir a los familiares de los pueblos cercanos y no tan cercanos. Algunos se veían una sola vez en todo el año: el día de la fiesta, y, sobre todo, el 15 de agosto. Entonces el mundo se detenía, los manteles de lino de agitaban, la luz se filtraba a través de los racimos prometedores, que en breve serían de oro.

Hoy y mañana, en medio de la incertidumbre, muchos tratarán de recuperar aquel dulce sentimiento. Mientras la temperatura sube peligrosamente y el sur de Europa se pregunta si podrá resistir “lo que vendrá”, si seguirá siendo un lugar para la felicidad, como siempre creímos en los días de infancia.