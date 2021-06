SARAMAGO era tan pesimista que reconocía no tener poder para cambiar el mundo, pero sí para decir que era necesario cambiarlo. En Un millón de vacas nuestro, más optimista, Manuel Rivas en una de sus piezas más esperanzadoras, la del inglés, nos hablaba del joven emigrante que logró unos ahorros y se hizo rico en su tierra invirtiéndolos.

Alguno habrá en el futuro, porque de 2008 en adelante más de 73.000 de nuestros jóvenes emigraron. Resulta terrible que la población ocupada, en ese período, de los 16 a los 29 años disminuyese en casi 120.000. La caída de la natalidad explica parte del problema. La otra explicación es el rotundo fracaso que, como sociedad, les hemos ofrecido. Sin permitirles desarrollarse profesionalmente y empujándoles a marcharse, pese a contar con tres universidades y unas posibilidades educativas muy superiores a las de fines del siglo pasado.

En marzo había 680.000 pensionistas en Galicia. Y creciendo. No, no son un millón como las vacas de Rivas, pero la cifra se le acerca. La cifra podría parecer irrelevante, pero, si la relacionamos con el número de cotizantes, debemos asustarnos. Se considera que la relación óptima de cotizantes frente a pensionistas debe superar las 2,5 veces.

¿Porqué asustarse? Porque el dato en A Coruña y Pontevedra solo es de 1,45. Pero en Lugo es de 1,05 y en Ourense un pírrico y más que amenazante 0,95. Si llegamos al millón, nuestro futuro como país quedará más que comprometido.

Alguien podría justificarlo diciendo que somos pobres. Pero nuestra pobreza no es material. Es un problema que arrastramos desde hace décadas por una seria falta de visión de país y de la que solo se habla en términos de población. Cuando casi nadie pueble el territorio, serán mudo testigo los medios que lo ocupan para, sin retorno económico apreciable, fortalecer otras economías que los succionan.

Por el camino quedarán los sectores productivos que nos mantuvieron durante siglos y que, a falta de una política económica que los apoyase, fueron menguando progresivamente. El lácteo, la pesca, la agricultura, el metal, etc., no fueron sustituidos más que por un sector servicios donde no tenemos ventajas competitivas.

Quien escriba la historia económica de Galicia de los últimos 25 años, podría titularla, al modo de Rivas, “un millón de pensionista”. Nunca fuimos un pueblo con un espíritu emprendedor acentuado, pero precisamente eso obligaría, a quienes dirigen nuestra economía y gestionan su presupuesto, a no ser meros administradores del mismo porque, antes que después, poco quedará que administrar. Como Saramago, no tengo poder para cambiarlo, pero sí para denunciarlo.