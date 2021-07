Hágase invisible mañana

YA SÉ que muchos no lo podrán hacer, pero lo ideal sería desaparecer mañana. Desaparecer no sólo del potro de tortura, como Biles, sino de la actualidad. Para ello, convendría la invisibilidad o la transparencia. La transparencia dejaría ver nuestros órganos, el corazón que late, la aparente indolencia del hígado, la sangre en su circuito, pero no diría nada de nosotros. Un cuerpo con sus partes, funcionando al ralentí. Un cuerpo como otros, con más o menos colesterol, con más o menos azúcar.

La invisibilidad, en tiempos de máscaras, cunde menos. Ya me imagino las máscaras andantes sobre rostros inexistentes. Pero, en cierto modo, la pandemia nos hizo más invisibles. Los vecinos se reconocen por aquel grano de la frente, por ese irresistible arquear de las cejas, por las orejas que pugnan con la cinta elástica para mantener el tipo y dejar muy alto el pabellón (auditivo).

Pero a veces, alguien te confunde con un primo suyo de Soria (“es que con la máscara...”), o incluso con un actor de Hollywood, aunque esto, mucho menos. Tienes ganas de mentir, ante la pregunta: “¿no será usted Michael Douglas? Es que se da un aire”. Y decir, “me has pillado”. ¡Ah, lo que la máscara ha hecho por igualar a la población, flotante o no!

De todos modos, a partir de mañana, primero de agosto del segundo año de la peste, les invito a la invisibilidad total, no a la que pueda proporcionar el hecho de ir enmascarado. Hay gente que detecta la risa bajo la máscara. Y habrá quien sea capaz de ver una caries. Hay gente muy perspicaz, o sea. Pero lo que se merece este tiempo es nuestra cancelación de calendario, nuestro borrado del mapa durante, pongamos, un mes (que es poca cosa).

La invisibilidad de no reconocerse visible, como el rey no se reconocía desnudo, sino elegantemente vestido. “¡Hombre, Ricardo!”, te dirán en la primera tarde de playa. Y tú, por cortesía: “Tampoco creas que tengo muy claro que soy Ricardo. Lo fui hasta ayer, pero ahora soy un don nadie”, podrías responder. La mejor desaparición es aquella que te hace dudar de tu propia identidad. Sin un jefe que te nombre, sin aparecer por las redes sociales, sin contestar a las ofertas de las empresas de telefonía que piden tus datos, cuando sabemos que son lo más parecido a dios y todo lo ven, el yo se va diluyendo. Es posible que los primeros días de agosto todavía seas reconocible, porque la invisibilidad es para quien se la trabaja. Lo ideal es irse desprendiendo de uno mismo, como de la ropa vieja, como de la piel gastada, obviar los telediarios, no abrir el correo electrónico, olvidar las contraseñas de casi todo (esta ya me parece la rebeldía perfecta, la libertad total del individuo).

En fin, este es mi consejo. Hágase invisible a partir de mañana. Como si se pudiera lograr tomando una poción o un whisky con hielo. Descrea de sí mismo, de lo que vean esos ojos que se han de comer los gusanos, desinfle el ego mientras infla el unicornio para que nade la familia. No ponga mucho entusiasmo en la realidad. Si le afean no reconocer a la primera a un pariente que ha venido de finde, diga: “es que me estoy quitando”.

El placer del futuro será ese. Como nuestros datos cada vez son más importantes para el comercio mundial y ya empezamos a ser una mercancía identitaria, un cuerpo que compra, la gente atractiva será la que se haya liberado de todo ello. El que pueda presumir de invisibilidad a prueba de bomba. El que logre ser de verdad un Don Nadie allá donde vaya. En eso consistirá la felicidad.