Hans van der Zanden- Anastasia Golberg- Anna Nedobora y Ekaterina Levental, en el “XII Festival de Peregrinos Musicales”, en A Praza de Mazarelos

Dos actividades para el “XII Festival de Peregrinos Musicales”, comenzando por el trío que forman Hans van der Zanden (trompa), Anastasia Goldberg (piano) y Anna Nedobora (violin), para un programa que ofrece obras de L.v. Beethoven, Johannes Brahms, W.A. Mozart y Paul Dukas, destacando la veteranía del maestro Zanden, por su colaboración con formaciones como la Berliner Kammerorchester y la serie de importante registros entre los que se incluyen el “Concierto para dos trompas”, de F.J.Haydn, con la “Hamburger Camerata”; la “Konzerstücke Op. 84”, de Robert Schumann, para cuatro trompas, con el Collegium Musicum Düsseldorf; la “Serenata para tenor, trompa y cuerdas Op 31”, de Benjamin Britten y en especial, por su novedad, el “Concierto para trompa Op. 91” de Glière. Resaltan también sus labores didácticas. La pianista Anastasia Goldberg, fue alumna en Holanda de Irina Renova, y se integro en la C.O. of Special Music School, del Conservatorio de La Haya. Participó en el Concurso de San Sebastián y como intérprete, fue solista con la Royal Concertgebouw O. Ejerce la docencia en Groningen (Holanda). Anna Nedobora, violinista, tiene raíces en nuestros centros de enseñanza y con profesores a los que apreciamos por su oficios curso a curso. Fue Bachelor del Royal College of Music, de Londres, de la Royal Ac. e integrante de un cuarteto de cuerda que le ofreció importantes posibilidades de proyección profesional. Pasó también por la Gustav Mahler Jugenorchester y tuvo la posibilidad de tratar a directores como B.Haitink y H.Bloomstedt.

l. v. Beethoven, con la “Sonata para trompa y piano, en Fa m. Op. 17”, única obra del autor, destinada a la trompa y una deuda de reconocimiento para un conocido instrumentista. En sus tiempos: “Allegro moderato”, “Poco Adagio, quasi Andante”, “Rondó” y “Allegro moderato”. Aunque destinada en una encarecida dedicatoria a la baronesa J. von Braun, se había pensado como, queda dicho, en el célebre trompista, un favor debido y un reconocimiento a su destacado virtuosismo. Johann Stich, extravagante personaje de origen bohemio, y durante cierto tiempo artista al servicio del magnate y melómano príncipe Esterhazy, había regresado a Viena en el invierno de 1800, tras una larga estancia en Italia, de donde había importado (para evitar problemas con la justicia) nada menos que un nombre italianizado. Giovanni Punto, juego de equívocos muy de moda en la época. La tradición quiere que esta sonata, aparentemente de entretenimiento, fuera compuesta tan solo en dos o tres días, que lógicamente precedieron a su ejecución.

Paul Dukas, con la “Vilanelle”, para trompa y piano, el compositor de la vistosa “L´apprendí sorcier”, tan demanda como pieza de gancho para el aficionado curioso, por su evoluciones y pícaros devaneos entre los instrumentos de la orquesta. Había estudiado en el Conservatorio parisino con Th. Dubois, quien le guió detalladamente en los dominios de la armonía y ya entonces, probaría con primeros ensayos como “Clytemnestre”, puede que ligeramente ampulosa, y así, llegará su buen momento con un Segundo Prix de Rome, en 1888, por la cantata “Veléda”, que acabará inédita. Una segunda ocasión, no llegaría a repetirse. El músico sabrá elaborarse un personal espacio, con posibles guiños a los compositores impresionistas, por lo que más de un especialista, no dudará en asimilarle. “Vilanelle”, esta pieza para trompa y piano, participa de sus defectos y sus virtudes, sin desmerecer lo más mínimo. Otras obras del período, serán la “Fanfare pour la Peri”, “La Plainte, au loin” o las “Variations, Interlude y Finale sur un théme de Rameau”, para piano.

Una “Fantasía en Re m. para piano”, de W.A. Mozart, se intercala entre estas piezas, incluyendo igualmente un “Scherzo”, para piano del venerable Johannes Brahms, también con otra de sus entrañables piezas camerísticas, el “Trío para piano, violín y trompa, en Mi b M. Op. 40”, una absoluta delicia, plena de fascinación a lo largo de sus tiempos “Andante”, “Scherzo (Allegro), “Adagio maestoso” y “Finale (Allegro con brío), serán opiniones establecidas quienes no hagan saber que para la obra, no se emplea la tradicional trompa de pistones, entonces ya difundida, sino la trompa de caza ( o “Waldhorn”), elección que limita las posibilidades técnicas del instrumento, pero amplifica su carácter colorista. Un Brahms en su juventud ansiosa, a la altura de la treintena y obsesionado por la evolución de una carrera que se adivina hacía un futuro del que sabemos todo, es especial en estos trabajos camerísticos que abarcarán prácticamente toda su vida.

Para mañana y a la misma hora- 20´00 h.-, un espectáculo que rompe moldes gracias a Ekaterina Levental, con un programa que se avanza como “El Camino”, en el que la propia música es un aliciente a mayores, en lo que podremos resumir como teatro de una sola persona, en el que se entremezclan poéticas propuestas por ella y formas musicales. Verdadero ejercicio de sorpresa, del que el asistente saldrá estimulado por lo que de arriesgado y novedoso ofrece. Nos hallamos ante una historia actual y candente, a la que ella traza en su contexto. La música, aparentemente en segundo plano, guarda absoluta actualidad por la temática a la que nos remite, la Rusia actual narrada por la figura de una refugiada, que describe un panorama actual, mientras se acompaña por instrumentos como el arpa, mientras canta con su voz de soprano, sobre un telón de fondo de dimensiones interactivas. Viva presencia de esta actualidad condicionada por miedos y crispaciones. El espectáculo, se plantea como una propuesta interactiva.