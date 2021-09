Hay dirigentes cambiantes?

congresos Hay voluntad de entendimiento a la hora de elegir a los delegados para el Congreso Federal del PSOE en la provincia de Lugo. Los sectores en conflicto de cara al cónclave gallego que se celebrará con posterioridad aparcan sus diferencias para el proceso en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será reelegido como líder del partido del puño y la rosa. Pero las diferencias existen y los esfuerzos que mantienen los diferentes actores pueden acabar incluso por no fructificar de cara a la cita valenciana.

“Nada está cerrado y queda mucho trabajo de fondo” tanto en Lugo, como en A Coruña y Ourense, siendo por ahora Pontevedra una excepción al haberse sellado un pacto entre el alcalde olívico, Abel Caballero, y su sobrino, el secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero. Desde la circunscripción lucense se volvieron a emitir de cara al exterior señales de que es posible entenderse. Así lo hicieron el presidente de la Diputación, José Tomé Roca, que encabeza la lista de delegados para el Congreso Federal, y el propio Gonzalo Caballero, en un paseo en el que también estaba Patricia Otero, la secretaria provincial.

Las buenas palabras que afloran en público tienen un reverso cuando se pregunta en privado en diferentes ámbitos internos: “habrá que verlo”. Para difuminar más las cosas, empiezan a emerger figuras “cambiantes”, que no se sitúan en un campo concreto

y que pueden variar sus alianzas en función de los acontecimientos y de cómo se vislumbren los resultados. Lugo podría ser uno de esos feudos en los que las afinidades non son fijas. Algo que se evidenciará, o no, antes de finales de año. alberto vidal