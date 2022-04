Hay que renovar el éxito cada partido

PASAN LOS AÑOS, pasan los partidos y seguimos emocionándonos con eliminatorias y encuentros de alta exigencia y compromiso, bien sean de la Selección o del equipo de tu corazón, en Liga, en Copa o en Champions. Cuando llega la hora de la verdad aquellos que se emplean con cabeza y juegan los partidos con el alma y el corazón logran hazañas y gestas memorables.

El A. de Madrid generó discrepancias y debate en Manchester, estilo Simeone. El Madrid se envalentonó en casa del campeón, conquistó Londres. El Villarreal abrumó a los alemanes y el Barcelona genera sensación de poderío y buen juego. Los equipos están elevando el nivel, en un momento que se pone en entredicho el poderío, la calidad futbolística y competitiva de los nuestros y de nuestra Liga.

Del Madrid de Vigo al de Inglaterra no quedan ni los colores. Del Barça de la primera vuelta, sólo quedan algunos restos y el A. de Madrid duda en modificar su estilo cholista. Llevo una vida, rondando campos, viendo partidos y todavía no he visto dos iguales, entiendo que compararlos es imposible y mucho menos en este tipo de competiciones. El fútbol nos depara cosas nuevas y sorpresas, cada poco, dejando en mal lugar la frase “en fútbol todo está inventado”.

El rendimiento lo determina la técnica, la táctica, las condiciones físicas, fisiológicas, psicológicas, la genética y otros condicionantes como el entorno deportivo, las relaciones sociales, la cohesión del grupo, los campos y las condiciones ambientales. Pero si hay algo que no podemos olvidar es el aspecto sociológico que rodea al futbolista y su estabilidad emocional, que tanto influye en el rendimiento del jugador.

Cuando metes por medio lo emocional el rendimiento se incrementa y se ve que no depende únicamente del estado físico. Una buena condición física no asegura un rendimiento deportivo óptimo. Para ello, es necesario seguir una serie de hábitos que, combinados con otros factores, marcarán el camino para el rendimiento deportivo.

Así, el momento y la oportunidad de romper favoritismos, están ligadas a esas grandes gestas donde se gana cuando no se es favorito, donde haces una gran labor cuando la trayectoria es deficiente, cuando nadie da un duro por el equipo y gana.

De vuelta a la competición casera, los resultados fueron dispares. El R. Madrid reanudó el juego con victoria tranquila. El A. de Madrid estuvo desconectado en Mallorca, sin juego, sin gol y perdió. El Villarreal empata en casa después de tumbar al Bayer. El Barcelona se afianza en la segunda plaza con autoridad goleadora, victoria y juego directo al final.

Y nuevamente la vuelta de la competición europea, que estos días se disputa, para confirmar el éxito o volvernos a la realidad. Comparar Liga con Champions es muy difícil. El estímulo y la motivación de los protagonistas no es el mismo. Es difícil pensar que si cobran tantos millones les tengamos que motivar. Son humanos, pero no deben olvidar que juegan para el gran público, deberían estar siempre enchufados. Uno se viste de gala para los grandes encuentros, pero la compostura hay que mantenerla también en la Liga. Hay que renovar el éxito cada partido, cada envite, independientemente de la competición, porque el éxito dura hasta el siguiente partido.