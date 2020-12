¿Hay un exceso de política?

COMO decimos a menudo, el exceso de política resulta agobiante. Pero ¿hay alternativa? Después de todo, somos seres políticos, siguiendo a Aristóteles (yo, en estos tiempos de maniqueísmo, de querer más a papá o a mamá, sin medias tintas, como mandan los nuevos cánones de la simpleza, me confieso más de Platón: sin que atisbe en él nada de una preferencia descarada por un gobierno elitista y dominador, no digamos ya un talante totalitario, como bien diría Popper, sin pestañear, en La sociedad abierta y sus enemigos). Claro que, antes que seres políticos, somos seres humanos.

El exceso de política tiene que ver, tal vez, con el horror vacui de la sociedad moderna. Ese horror parece revelarse también en la sobredosis de información, pseudoinformación no pocas veces, y en la verborrea que arrecia como un vendaval desde primeras horas. No hay nada malo en ejercer el gobierno decente de la polis, pero sí lo hay si la política se convierte en su propio objeto de deseo. Si se encierra en su propio juguete. Es la política que se devora a sí misma, que se nutre de su propia sustancia, por leve que sea, y, con esas, abandona todo lo que queda fuera de su poderoso, aunque a menudo lleno de imposturas, círculo dialéctico.

Bajar los niveles de política en el torrente sanguíneo de un país puede ser saludable: no significa dejar de tomar las riendas, pues el caos siempre acecha, pero hay modernos liderazgos que postulan gobiernos meramente comunicacionales, llenos de verbosidad y propaganda, más afines al ruido mediático, a promover supuestas verdades absolutas que, por lo visto, siempre hay que aceptar, más allá de todo debate.

Se nos pide una aceptación implícita, aunque se disfrace de diálogo. La demagogia consiste en hablar mucho, no buscando la razón o el análisis profundo y ponderado, sino construyendo mensajes ad hoc, para lograr esa rápida gratificación que producen las emociones. Estamos siendo reeducados en la política emocional, donde es más fácil encontrar nuestros puntos débiles y aprovecharlos. Como me dijo Marcos Chicot, cuya clarividencia admiro: “Ya no tomamos decisiones propias. Somos unidades de producción, de consumo y de voto en el momento de las elecciones”.

Cuando la dramatización de la política se impone, con su granizada verbal, es fácil perderse en medio de la tempestad, ahogarse en los sintagmas. Hoy, hay una imperiosa necesidad de ofrecernos palabras y palabras sin cesar, un muro verbal impenetrable que quita el aliento, que no deja fisuras: así como los tertulianos se interrumpen sin cesar en las pantallas que iluminan nuestros salones, también los políticos construyen babeles repetitivos e inaccesibles, cuya arquitectura se alza en el horizonte, sin que importe mucho su significado.

Como bien dice Daniel Innerarity, uno de mis filósofos favoritos, al que cito aquí muy a menudo: “La política está muy centrada en la lógica de la competición. Todo se hace acusando al otro, dramatizando el antagonismo. La política tiene una parte de teatro, siempre lo tuvo, pero eso no se puede llevar al extremo”. La política está viciada de un mal de nuestro tiempo: la aceleración, el vértigo de la confrontación. Hay más pelea que sustancia.