¿Hemos sido engañados por el mito del grado universitario?

Se presenta como la elección de sus vidas y nuestros jóvenes están empezándolo con 18 años. Sin embargo, el 34% de los estudiantes abandonará el grado universitario.

ESTOS días miles de jóvenes en España se enfrentan a lo que quizás marcará el principio de su vida adulta. La PAU, comúnmente conocida como selectividad, es el paso previo que los enfrentan cada año para poder acceder a la universidad y, en función de la nota obtenida, poder escoger un grado universitario. Esta travesía, que empieza aquí y que determinará sus futuros, la aprueban más del 90% de los estudiantes. No obstante, un tercio de los españoles que empieza un grado universitario abandona sus estudios, y dos tercios acaban cambiando a otro diferente. ¿Pero es necesario actualmente realizar estudios universitarios?

Carmen Durán Veloso, una estudiante de 22 años de Comunicación Audiovisual, es uno de esos dos tercios que cambió su grado. Tras realizar la selectividad en la convocatoria extraordinaria y como es el caso para muchos otros jóvenes, la carrera de sus sueños cerró antes de que fuera una opción para ella. Decidió entonces entrar en un ciclo. David Fajardo Oubiña, por su parte, es un ingeniero de software de 22 años que reivindica “el self-learning como alternativa a la educación convencional”.

Les planteo a ambos si quizás el sistema encamina a los estudiantes hacia una decisión tan importante sin medios. Tienen puntos de vista desiguales. Carmen destaca que los jóvenes no solo viven “toda su vida escolar como un camino en el que se enfrentan a muy pocas resoluciones”, sino que además “al terminar, te encuentras con un sinfín de decisiones”. Ella alude también a que algunos estereotipos, como que “a los estudiantes de ciclos no se les presupone futuro bueno, como a los universitarios”, pueden forzar la balanza a la hora de elegir precipitadamente.

David es más radical, y asevera “es imposible que gente de 18 años tengan claro qué desean hacer los próximos 50 años de su vida, y menos si no se les ha dado la oportunidad de probar cosas diferentes”. Él concluye que “por eso hay un nivel tan alto de abandono y cambio de carreras”.

Otra pregunta trata sobre si cambiarían su formación actual. David considera que “todo lo que aprendí en el ciclo lo podría haber aprendido, por mi cuenta, si hubiese sabido qué camino seguir” y desarrolla “el ciclo es muy bueno, pero no es perfecto, ya que se basa en el mismo sistema anticuado”. Carmen, más pragmática, me dice que “cuando van pasando los años, te das cuenta de que todo puede ayudar a tu vida profesional”, y apura que “actualmente tiene unas capacidades que la mayoría de sus compañeros no poseen”. Saco finalmente el tema del calvario que puede suponer para las familias que no se lo pueden permitir.

Aunque ambos han recibido apoyo de sus padres que, como en el caso de la estudiante, siempre le han dicho que “todo lo que haga a mayores constituye experiencia”, también admiten que “puede ser difícil para muchos costearse los estudios, sobre todo con lo difícil que es, en España, conciliar estudio y trabajo”.

Si bien es cierto que, como dice el dicho popular, el saber no ocupa lugar, cada vez son más los que como estos dos jóvenes se deciden por otras opciones. David pone en valor los ciclos por ser “un sprint hacia lo que necesitas para empezar a trabajar y tienen menor tasa de paro”. Ambos coinciden en recomendarlos ya que, utilizando las palabras del ingeniero de software, “hacen mucho hincapié en que sacar un 5 no sirve. En un trabajo, si de cada 10 tareas haces 5 mal a la semana estás fuera”.

Ciclo o grado aparte, la ciencia avala que el cerebro no está totalmente desarrollado hasta los 21 años. Se presupone entonces que, a los 18 años, cuando se realiza la PAU, el cerebro aún no puede tomar decisiones totalmente maduras. A través de alternativas como estas, se consigue afirmar la personalidad y aprender a tener criterio propio. No es de extrañar que cuándo les pregunto si hoy hubiesen hecho lo mismo aseguren que “fue una decisión que me ayudó mucho” o que “en la misma situación, hubiera hecho lo mismo sin dudas”.