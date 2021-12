Hipocresía presidencial

EL presidente del Gobierno sigue manteniendo esa actitud irritante de engañar sistemáticamente a los ciudadanos y decir una cosa y la contraria según dónde se encuentre, en qué momento y en qué situación.

Este 6 de diciembre, día en el que se conmemoró la aprobación de la Constitución, la ha defendido con uñas y dientes, ha dicho que “trajo convivencia y diálogo donde antes había tiranía” y que había que cumplir sus artículos “de pe a pa”.

Todo ello cuando preside un Gobierno de coalición que se sostiene gracias a los apoyos de partidos que abogan por la ruptura de España, consideran a la monarquía española una banda criminal, no respetan los principios básicos de la Constitución, no aceptan las sentencias de los tribunales, niegan al rey la representación del Estado, boicotean sus actos institucionales y eliminan de las sedes institucionales que controlan los retratos del rey.

En contraposición a las palabras de Pedro Sánchez, el líder de la oposición, Pablo Casado, hizo una defensa incuestionable de la Constitución y en contra del “revisionismo suicida” que propone la izquierda.

Todo el mundo sabe por qué ese revisionismo es “suicida”, no hace falta que lo explique el presidente del PP: con la excusa de adaptar el texto a los tiempos actuales –lo que sería necesario si no fuera porque los detractores no quieren revisión sino una nueva Constitución– los socios de Sánchez, y en ocasiones ha dado a entender que él mismo, pretenden redactar una nueva Carta Magna que recoja sus exigencias políticas, empezando por la abolición de la Monarquía y siguiendo por toda clase de artículos que incrementan el poder de las instituciones necesarias para abordar los cambios y reducir el de aquellas que pueden poner trabas a sus objetivos.

El acto en homenaje de la Constitución que se celebra en el Congreso de los Diputados ha sido ejemplo, más que cualquier otro, del doble lenguaje que utiliza el presidente y de su manera de acomodarse a las circunstancias, teniendo buen cuidado siempre de no irritar a sus socios, no vaya a ser que le manden para casa negándole su apoyo.

La casi totalidad de los partidos que le apoyan no se sumaron al encuentro en honor de la Constitución, y los miembros de Podemos que lo hicieron –porque forman parte de la Mesa del Congreso o son dirigentes del grupo parlamentario– no desaprovecharon la ocasión de marcar distancias con la Constitución y aprovechar los micrófonos para arremeter contra la Monarquía y defender la República.

Si Sánchez piensa que con lo del pe a pa, y con el elogio –verbal– al texto salido del consenso de la Transición, los ciudadanos van a olvidar sus patadas a la Constitución, entre ellas sus silencios ante las actitudes intolerables de sus socios, se equivoca. Es de dominio público que le importan más los apoyos a su persona que el respeto a la Ley.