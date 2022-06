Homenaje a John Williams por la “Joven de la OSG”, dirigida por Víctor Pablo Pérez

Un homenaje a las bandas sonoras compuestas por John Williams, en una selección escogida, en interpretación de la “Joven de la OSG”, dirigida por Víctor Pablo Pérez, en el Palacio de la Ópera, de A Coruña-20´00 h.-, en preparación a la visita como invitados del próximo día 1, en el Palacio Carlos V, de Granada, un programa que sigue la idea propuesta por Jordi Cos y la narración de Salvador Vidal. Páginas a salto de mata desde “Parque Jurásico” a “Tiburón”, “La lista de Schindler”, “Encuentros en la tercera fase”, “La guerra de las Galaxias” o “Harry Potter”. El compositor, entregado a estos oficios, había emprendido desde la Costa-Este, en 1948, el traslado con su familia a Los Ángeles, para dedicarse a su formación en la UCLA”, recibiendo asesoría artística, en las líneas de vanguardia, con Mario Castelnuovo-Tedesco. El salto neoyorquino, será una nueva opción que supondrá una alternativa definitiva. Nos encontraremos entonces en las posibilidades que le abre la Juilliard School of Music, en donde entrará en relación con Madame Rosina Lhevinne. Vuelta a Los Ángeles, para recuperar el pulso, centrando sus preferencias en la dirección de la Orquesta de los Estudios de la Columbia.

Allí, en un paso que se considera como definitivo, podrá encontrar el cauce que le abrirán Bernard Hermann, Alfred Newman o Franz Waxman, lo más granado del magisterio en el ámbito de las bandas sonoras, en ese período crucial entre los cincuenta y los sesenta, trabajando en las orquestas de André Previn y Henri Mancini, colaborando en la grabación de registros fonográficos. A finales de los cincuenta, ya había entregado una serie de cortos para canales de tv, en especial para la “20 th. Century Fox”, firmando con pseudónimo. Por esa vía, tanteará en los géneros de catástrofes, una alternativa de recursos que quedarán ratificados en “La aventura del Poseidón”, “El coloso en llamas” o “Terremoto”, siendo “La guerra de las Galaxias” , un verdadero grado de confirmación, caracterizado por un sinfonismo de inmenso poderío.

A comienzos de los ochenta, la popular “Boston Pops Orchestra”, descubre las garantías de su talento nombrándole director en preferencia, una mítica formación que había sido fundada en 1885, y con la que mantuvo relaciones hasta 1993, tras largas y exitosas giras por los Estados Unidos. Ya en 1994, con el respaldo conseguido por “La lista de Schindler”, IV Premio de la Academia, reafirmará los reconocimientos previos de “E.T. , el extraterrestre”, o “La guerra de las Galaxias”, anunciando su posible retirada de ese medio, tan fructífero.

Un William de distinto talante, lo descubriremos por trabajos ya desde su juventud, como “Preludio y fuga”, el “Concierto para flauta”, el de clarinete- encargo de la New York Philharmonic-, el de tuba, el de fagot- “The Five Sacred Trees”; el de trompeta, un compromiso con la “Cleveland Orchestra”, modelos de sus obras concertantes, y entretenidas fanfarrias de tentadora urgencia, como es el caso de “Sound of the Bells”, o “Liberty Fanfarre”, para el 150 Aniversario de la Independencia de Texas, piezas de claras connotaciones alimenticias. El teatro, no tan distante, le reserva un hueco con trabajos como “Thomas and the King”, de James Herbert, una especie de musical elaborado a partir de temática procedente de material extraído de motivos principales de los Juegos Olímpicos, de Los Ángeles, de 1984, de los de Seul, cuatro años después, Atalanta, de 1996, entre otros.

Michel Chion, habla de un fondo orquestal distinto, a partir de “La guerra de las Galaxias”, que se beneficia de medios de reciente aparición, constituyendo un hito en la historia de la música cinematográfica, del mismo modo que en la historia del cine popular. Se trata de un gigantesco cine heroico que había de contar, en su versión, con nueve episodios de los que solo se rodaron tres. El papel narrativo de la música- que consiste en designar mediante “leitmotive”, a los personajes, y entresijos de la historia, los ideales y los símbolos, así como los campos de lucha-, no se realiza de forma discreta y subyacente, como había sido la tendencia en los años precedentes. No solo instaura de nuevo ese papel narrativo sino que además se magnifica y se pone de relieve como nunca antes había ocurrido. Mientras, la concepción de la narrativa del filme se basa en constantes cambios de los escenarios de la acción, y entre diferentes escenas paralelas, necesitando numerosos efectos de transición rápida, visualizados por efectos de cortinilla (barridos de pantalla, de derecha a izquierda, o de arriba abajo, para sustituir una imagen por otra), muy de moda en los años treinta y recuperados en esta ocasión.

El metal y los timbales de John Williams, adquieren aquí, gracias a la franja amplia de los efectos “Dolby”, una eficacia acústica directa que evidentemente no podía obtener la orquesta de Max Steiner. Representan un papel de estimulación sensorial que los relaciona con ciertos efectos físicos buscados directamente por C.W.Gluck, Héctor Berlioz, o Richard Wagner, en sus óperas, efectos deliberados y recibidos como tales, como atestiguan sin rodeos los textos de la época. Aunque la música sinfónica de John Williams vuelve a poner de relieve una narrativa de épica abandonada desde hacía más de veinte años, incluso por los grandes filmes, ésta no funciona del mismo modo que las partituras equivalentes de Steiner, Rozsa o W.A.Korngold, para películas de aventuras de los años treinta a los sesenta. El citado efecto “Dolby”, en su estereofonía y distintas versiones técnicas, había permitido una mayor cantidad de películas, destinadas a un mayor número de salas.