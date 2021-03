Horizonte republicano

O problema do –novo– discurso republicano é esa lousa que ten enriba e que non lle facilita levantar o voo: a insoportable levidade do peso de Manuel Azaña e da súa carga simbólica. Aínda é tan forte o icono (icona parece un voquible para conáns) de don Manuel no imaxinario republicano, que calquera que agora se postule para sucedelo corre o risco de semellar unha caricatura. É o que lle pasa a Pablo Iglesias Turrión, malpocado: ao lado da figura de Azaña parece un pictograma.

Cando alguén pronuncia o nome de Azaña aínda se espalla un espectro de suxestións republicanas en cuxa creación participan diversos actantes históricos, e desde logo tamén a vontade (e vaidade) do recordado político. O resultado é un constructo discursivo idealizado moi cedo.

El conta nos seus Diarios (son moi golosos de ler), no apunte correspondente ao día 11 de febreiro de 1933, que acababa de recibir no seu despacho a visita de “la viuda de Pablo Iglesias” (naturalmente referíase á viúva de Pablo Iglesias o vello socialista; hai que aclaralo, porque o novo Pablo Iglesias ten tantos inimigos que non faltarán os que se derreterían de gusto con só oír a surrealista expresión “la viuda de Pablo Iglesias”. Haiche xente pra todo, e naquela ocasión a boa señora, cando xa se despedía de don Manuel, guindoulle esta cortesía: “Usted es un republicano como los soñaba mi marido”.

Exacto: de Azaña queda unha forza histórica tan poderosa que é un soño. A súa vitoria final, despois de tanta derrota, é un sublimado onírico, un ideal dun tamaño que importa (moito).

De xeito que calquera proposta persoal sucesoria que se lle poña ao lado resulta da talla de Liliput (que liliputada!): o republicano Iglesias Turrión, estando Azaña de fondo, non ten máis destino ca o dun personaxe de viñeta picaresca, cuxa produción verbal queda humoristicamente debilitada e encamiñada non ao asalto dos ceos, senón á baixura dos abismos.

Azaña nunca asaltou os ceos, pero vence para sempre en altura, empezando pola elevación da súa escritura, hoxe tan esquecida. “Mi mayor placer sería mandar a paseo la política y sumergirme en los libros”, pousa don Manuel o 13 de marzo de 1932 nun caderno dos seus Diarios.

Eles son un monumento que o retrata coas súas iluminacións e coas súas neboeiras (que habelas hainas), e no que tamén quedan retratados eses personaxes, de onte e de hoxe, practicantes dunha “política tabernaria de amigachos, de codicia y de botín” (pousado do día 2 de xullo de 1932). O que queira suceder a Azaña debía estar obrigado polo menos a ler os seus Diarios. Para poñerse ao día.