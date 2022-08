Hoy no sé de qué hablar

PROMETO que llevo más de una hora de reloj ante el tecnológico folio en blanco de mi tablet, dándole vueltas a la cabeza para que me vinieran ideas sobre las que escribir, pero no he conseguido que ninguna se materialice. Pensé hacerlo sobre el Kybalión, el libro que resume los 7 principios del hermetismo, enseñanzas recopiladas del sabio egipcio Hermes Trismegisto. Con esa excusa quería hablar de la importancia para nuestra vida de entender que lo que es arriba es abajo, que lo que es adentro es afuera... pero pensé que quizá iba a ser un artículo demasiado “espiritual”, como si eso fuera malo, que no lo es, pero reflexioné que probablemente este no es el foro para hablar de ello.

Al pasar página pensé también en hablar de la similitud entre la configuración de nuestro cerebro y la configuración del universo, y explicar la teoría de que la mente pudiera ser simplemente la representación mental del mapa cósmico, y como esto está cada vez acercando más a la ciencia y la espiritualidad, pero tras pensarlo unos minutos, creí que probablemente sería un ejercicio demasiado profundo también en este momento. Después me acordé de una historia del cantautor Facundo Cabral, en la que cuenta cómo su madre le preguntó un día a su hermano que cuándo iba a dejar de pelear y comenzar a vivir, y esto me inspiraba para hablar de la importancia de elegir bien nuestras batallas en la vida, porque la verdad es que “nos la pasamos” (me ha quedado muy latinoamericana la expresión) peleando todo el día contra molinos de viento pensando en que son gigantes, como le decía el Quijote a Sancho, cuando la realidad es que la vida no puede ser peleada, al igual que el viento o el agua no pueden ser atrapados con la mano...

Y ya que la vida sigue su curso con o sin intervención nuestra... entonces ¿qué peleamos? La vida no es una batalla que librar, ni una duda para resolver. ¡La VIDA es una aventura para vivir!. Pero también me pareció que hablar de esto podría ser muy denso para leer en agosto, donde todos los que pueden están todavía de vacaciones y no quieren pensar, y los que no, están jodidos peleando por la vida y no se paran a pensar. Así que ahí aparqué también este tema en mis pensamientos. Entonces me vino a la cabeza que podía escribir sobre la pereza mental, un tema muy importante porque tiene connotaciones médicas, psicológicas, emocionales, socioculturales que afectan a nuestra vida y que nos impiden también desarrollar tareas importantes.

Pero mientras le daba vueltas a cómo enfocarlo, me dio pereza meterme hoy en ese berenjenal. Repasé mi block de notas (aprovecho para decir que yo no uso una agenda convencional, sino que llevo una agenda mental porque cuando la tecnología nos barrió, me di cuenta de que muchas de las funciones que protagonizaba nuestro cerebro hasta ese momento, se iban a ir al carajo, como nuestra capacidad de memorizar, así que construí algunos diques mentales de contención para mantener el órgano engrasado y uno de ellos fue no llevar agenda escrita y memorizar citas, reuniones, etc...) y pensé en la importancia de QUERERSE, de tener autoestima, de hablar de que LA PERSONA ES EL VIAJE, de que cada persona somos un viaje único, y empezar a disertar de forma escrita de algo tan fundamental para curar muchas de las heridas que arrastramos a lo largo de los años por mor de la propia existencia, algunos desde muy pequeñitos desgraciadamente.

Hablar de que somos tan únicos, que lo que nosotros pensamos, hacemos, soñamos, sentimos... y en la manera que lo hacemos, no hay nadie más en el mundo que lo pueda hacer. ¡Nadie! ¡No hay dobles! Y que entendamos que nosotros no caminamos por la vida... ¡Nosotros SOMOS el camino! Y si fuéramos capaces de comprender esto, seríamos capaces a su vez de saltar muchas más piedras de las que saltamos, en vez de pararnos muchas veces ante ellas cuando por su dimensión nos parecen infranqueables. Porque si nosotros somos el camino, las piedras que nos encontramos también somos nosotros. Y esto me conectaba con el artículo de la semana pasada en el que explicaba que todos podemos decidir en cada momento que piedra ser, por lo que tenemos el poder de convertir la piedra más dura y más alta, en un pequeño guijarro de río y saltarla sin dificultad. Es más, al entender esto comprendemos que si la piedra soy yo, no tengo ni siquiera que saltarla. Porque yo soy el camino y en todo lo que nos pasa, yo decido cómo interactuar con ello.

Pero una vez más pensé que no quería meterme en profundidades filosóficas o metafísicas que dieran la errónea impresión de que quiero sentar cátedra ni aleccionar a nadie sobre nada, porque quién soy yo para hacerlo. Solo soy un humilde alumno de esta carrera universitaria llamada VIDA con la ilusión de doctorarse en ella, mientras me doy cuenta que a lo único que voy a llegar en el mejor de los casos es a superar la primaria. Así que también decidí no escribir sobre esto.

Me resonó mucho en la cabeza hablar sobre el suicidio tras leer la noticia de que el intento de suicidio en chicas menores de 25 años se ha multiplicado por tres y es evidente que no podemos seguir mirando hacia otro lado con esta lacra que va en aumento en paralelo con el resto de las enfermedades mentales y los trastornos psicológicos, motivo por el cual y siendo consciente de ello, decidí rodar la serie documental EL CAMINO INTERIOR, en el que hablo del suicidio y de los trastornos de la mente con varios de los protagonistas como Edurne Pasabán, Alejandra Vallejo Nágera y José María Poveda... y conectado con ello, pensé también en escribir (in memoriam) sobre este último, el Profesor y Dr. José María Poveda, Neuropsiquiatra, Filósofo, Escritor, Conferenciante y el ser humano más creativo, inteligente y VIVO ( en el sentido de saber sentir la vida) que he conocido nunca.

Profesor, maestro y amigo desde hace treinta años, hasta que cruzó al otro lado del Arcoiris, poco después de rodar conmigo uno de los capítulos de EL CAMINO INTERIOR, dejándonos una última lección de vida y amor que es de obligado visionado para el cien por cien de las personas. (Ahora en Movistar+ y en octubre en TVE). Pero por unas cosas o por otras no me veía con ganas, o con fuerzas, o con lucidez, para escribir, así que hoy, y pido perdón por ello, he decidido no escribir de nada. ¡A veces es mejor estar callado y simplemente sentir!