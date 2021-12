EL alcalde de Madrid, el secretario general del PP y la casi totalidad de los diputados de Ciudadanos excepto Arrimadas están afectados por el covid y su variante ómicron. No tan peligrosa como las anteriores variantes, pero que no deja de ser preocupante. No es mortal de necesidad, pero se expande con velocidad de vértigo y se desconocen sus secuelas.

Cincuenta diputados no pueden acudir a las sesiones del Congreso porque tienen covid o se encuentran en cuarentena, y el presidente del Gobierno ha pedido a sus ministros que extremen las medidas de precaución.

Le preocupan sus ministros, lo que está bien, pero mejor sería que se preocupara también por el resto de los españoles. Si ya es deplorable que hiciera dejación de sus responsabilidades cuando el covid apretaba fuerte y decidió que la lucha contra la pandemia fuera cosa de los presidentes regionales, más lo es todavía que los haya convocado dos días antes de Navidad, fecha en la que media España ha preparado sus reuniones familiares, la mayoría de ellas con necesidad de desplazamientos.

La convocatoria era telemática, luego no cabía justificar la fecha con el argumento, falaz, de que se necesitaba encajar las agendas. Menos todavía cuando, excepto para Pedro Sánchez, la lucha contra el covid es hoy la prioridad absoluta de los presidentes de Gobierno regionales, que sí conocen las cifras sanitarias, analizan la conveniencia de tomar medidas drásticas permitiendo la apertura de los negocios y tratan de atender las quejas de los sanitarios, escasos de material y de personal.

Si Pedro Sánchez cree que con la convocatoria de la conferencia de presidentes ya ha cubierto su papel, entonces es que no entiende nada, no sabe cual es el deber de un presidente. Hoy, con su desidia respecto al ómicron, entre los españoles se acrecienta la sensación de que están huérfanos de Gobierno.

Sus referentes en esta situación de miedo generalizado son los gobiernos regionales y, en menor medida, también los ayuntamientos, que hacen lo que pueden. Y, como siempre, la media docena de organizaciones no gubernamentales verdaderamente serias, verdaderamente eficaces, que siguen atendiendo como pueden a quien acude en busca de ayuda.

El Gobierno central, ni está ni se le espera. Sánchez y la ministra Darias se limitan a lanzar mensajes para dar a entender que están al frente de la lucha. Si fuera verdad que Pedro Sánchez está al tanto de lo que ocurre y se preocupa por ello, ya habría tomado las riendas, lanzado propuestas y dictado normas de obligado cumplimiento.

Ha hecho algo bien, muy bien: poner el acento en la vacunación. Él puso el acento y los gobiernos regionales la organización. Gracias a eso el ómicron golpea con menos fuerza, pero ¿cómo es posible que en todo un mes Sánchez no haya encontrado un hueco para abordar con los presidentes regionales la metodología para paliar los efectos de la pandemia?