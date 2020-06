Con Máximo Huerta nos encontramos, una vez más, ante el caso de la duplicidad periodista/escritor. Sabemos por Alejo Carpentier que viene siendo lo mismo, sólo que uno juega con materia del presente y el otro del pasado.

–Con el amor bastaba (en Planeta), es una novela espléndida y sorprendentísima. Su protagonista, Elio, sabe volar... Descríbenosla.

–Con la mejor de las intenciones el padre y la madre del protagonista hacen lo mejor para que sea feliz, pero con la mejor de las intenciones se puede destrozar una vida. Ahí está el lamento del título: “con el amor bastaba”... no necesitaba nada más. Los padres son importantes en la historia, seguramente más que el protagonista de la novela. Construimos vidas desde niños y vamos creciendo a trompicones. En la novela se puede ver claramente que los adultos somos los restos de aquel niño que fuimos. La infancia es muy larga. Difícil y fácil al mismo tiempo. Hasta el último día nos creemos que será eterna y, sin embargo, fue un suspiro. Para escribir esta novela he revisitado aquellos lugares, tanto geográficos como mentales, para construir la trama. Volver no es fácil. Ojalá lo fuera. Iríamos, abrazaríamos al niño que fuimos y nos volveríamos... ¡quizás! “Con el amor bastaba” es una frase que podrían haber dicho todos los protagonistas de esta novela en algún momento de sus vidas.

–El libro está plagado de pensamientos lucidísimos que van marcando todo su desarrollo.

–La musicalidad de las leyendas hace que las historias se queden en la cabeza. De la misma manera que los mitos o rondallas siguen rondando entre nosotros como coplillas. La fuerza del lenguaje oral, esa musicalidad, es la que hace que todo se mantenga en la cabeza generación tras generación. Los pensamientos que lanzan todos los protagonistas de Con el amor bastaba son escenas en sí mismas. El lector es el mejor director de cine y cuando llega a un aroma, a un sonido o a una leyenda, es capaz de evocarla como la mejor de las descripciones.

–¿Es el vuelo (o bien la ingravidez) la compensación lógica por la autorrepresión sexual y social que Elio mantiene a lo largo de su vida?

–El vuelo es la libertad, la ausencia de problemas, de dolor o de prejuicios. El vuelo es la levedad del ser, la resta de contrariedades y la vida sin trabas. Es una novela que habla de la búsqueda de la felicidad, una novela que reivindica la belleza de la diferencia y que incide en la necesidad de ser nosotros mismos. Así lo dice el hermano: “todos somos raros”. La represión es el miedo a ser particular, único, especial.