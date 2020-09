Hugo Rodino Lalín, o home que amaba os libros

(Buenos Aires, 30 de xaneiro de 1951 – 4 de setembro de 2020)

O meu prezado amigo Hugo José Rodino Lalín morreu en Buenos Aires o pasado 4 de setembro, no Sanatorio Güemes da capital arxentina. Foi a voz da nosa amiga Graciela Pereira quen, esta vez, non trouxo no seu bico un cantar, non, moi ao seu pesar tróuxome a mala nova. Aínda sinto o calafrío na miña alma porque sei do frío da soidade na que morreu.

Coñecín a Hugo na redacción do periódico “Galicia” da Federación de Sociedades Galegas, onde Arturo Cuadrado dirixía unha “Armada Brancaleone” conformada por Fernando Vecino, Xeneroso Manzano, Lois Pérez Leira, Hugo Rodino Lalín e mais eu. Con Hugo compartimos cursos de galego con Higinio Martíns, os faladoiros do Café Breogán, con Prada, Cupeiro e Abraira, e a militancia contra a ditadura xenocida de 1976-1983.

Pasaron corenta anos daquelas andainas e Hugo non deixou un só día da súa vida sen mergullarse en toda clase de arquivos, museos, bibliotecas e librerías de vello, de Arxentina, España, Cuba, Italia, Portugal e outros países que visitou, e deixar constancia científica das súas investigacións en innumerables congresos, conferencias, artigos e libros.

Milleiros de libros e non poucas primeiras edicións conforman a súa biblioteca persoal, hoxe orfa. En cada viaxe diario que facía en tren e metro, dende a casa familiar de Martín Coronado ao centro porteño, compraba un, dous ou tres libros nas librerías de vello de Corrientes ou da avenida de Mayo, que devoraba no mesmo día e subliñaba coa ilusión e ledicia infantil de quen debuxa o mapa dun tesouro. Só el podía descubrir nas librerías porteñas as xoias arrumbadas e vendidas ao quilo que agardaban un novo esplendor. El foi quen de acariñar e de volverlles a dignidade perdida para que poboasen os recunchos da casa familiar. Os libros eran os seus irmáns, ou seus amantes.

Na súa biblioteca hai algunhas coleccións que definen por si mesmas a súa rica e as veces contraditoria personalidade: Galicia e a emigración; emigración e cultura xudía, da que era herdeiro pola vía materna e galega; literatura gay, da que integrou con reseñas e un libro de poemas, firmado como Ugo Rodino; Egodocumentos, unha das súas especialidades de investigador; historia e literatura calabresa, pola influenza da vía paterna; literatura gris; exilio republicano; e literatura arxentina, por suposto. Un tesouro que Hugo, coñecedor da febleza da súa saúde e sen descendencia, quería que fose eu quen me encargase de darlle destino digno nalgunha entidade da colectividade galega en Buenos Aires. Se isto foi difícil na vida de Hugo, e poden dar testemuña das nosas xestións algúns dos nosos amigos porteños, o seu mandato nesta situación semella titánico. Sodes coñecedores da sensibilidade e o coidado dispensado polas entidades emigradas polos libros?

Escribo isto para chamar a atención das nosas institucións sobre o enorme legado bibliográfico que deixou Hugo Rodino Lalín na emigración. Mais, tamén, e fundamentalmente, é un chamado á intelectualidade para que o seu nome e traballo pola cultura galega na emigración non se perdan trala néboa da desmemoria ou sepultado co vento da indiferenza.

Hugo, o meu querido amigo

e compañeiro, o home que amaba os libros “dorme fora”. Deixaremos que vendan a quilo, outravolta, unha das bibliotecas galegas máis importantes de Buenos Aires?