¿Humo no, virus da igual?

VIGO está de moda. No hay día en que algún medio de comunicación nacional -los gallegos por supuesto- deje de referirse a la ciudad. Es noticia diaria excluyendo incluso al Celta, el único equipo de fútbol gallego en Primera División. El gran acontecimiento de masas son la luces, once millones, que a pesar de los miedos por la pandemia y la competencia de otras urbes, sigue atrayendo a miles de personas. Lleno completo en los hoteles, proclama el alcalde, aunque no sea compartido por Booking -hagan la prueba- pero la autoridad siempre tiene razón. Pero a las luminarias le salió en los últimos días un serio competidor, también del sector eléctrico: los enchufes, alguno transmisor de tan alto voltaje que la descarga eléctrica se llevó por delante a un alto funcionario municipal, cuya última esperanza, supongo, es que el Gobierno le conceda el indulto. Por delitos más graves, otros otorgó. Por él podrían interceder políticos de gran estatura -política por supuesto, no como ese “home baixiño de Madrid”, Carmela dixit- y bien conectados con Sánchez. Porque de bien nacidos es ser agradecidos. Y Vigo también es noticia por la incidencia de la pandemia, la mayor de Galicia y pioneros en la cepa ómicrom. Pero tranquilos, continúen con la fiesta, el virus nada tiene que ver con las aglomeraciones. Palabra de Caballero.