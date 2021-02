Ideología y sentido común

DE nuevo regresa la política con las elecciones catalanas, pero no creo que la gente, en general, esté por la labor. Todo es político, seguramente, hasta que llega el hartazgo. En cuanto a las prioridades, la realidad demanda ser liberada de ataduras ideológicas, que terminan convirtiendo a la sociedad en reductos sin comunicación entre ellos. Las ideas, estupendas. Pero no si se conciben como dogmas, o como adhesiones inquebrantables. Muchos ya no quieren adherirse a nada, salvo a un rato de alegría, allá donde exista.

En los últimos años el lenguaje se ha simplificado, se ha hecho más brutal e intimidatorio. Tosco y maniqueo. Quizás confundidos por los escenarios catódicos, arrasados con vulgares telerrealidades de medio pelo, algunos líderes han decidido que nuestra idea del mundo debía ser también simple y directa, lo más plana y elemental posible.

Esa idea, puesta en marcha por algunos ideólogos y spin doctors, a la plácida sombra de los gobernantes en flor, se ha tornado mayormente propaganda y verborrea. Con eso nos alimentan. La comunicación se ha poblado de estas dos cosas, muy publicitarias, también en la creencia de que eso es a lo único que atendemos, acostumbrados a ingerir tantos anuncios de televisión sin rechistar.

La democracia narrada con una sintaxis de mala calidad se convierte, probablemente, en una democracia también de mala calidad. El lenguaje construye la vida y el mundo, como diría John Austin. El lenguaje construye la realidad social. Hasta que no recuperemos el lenguaje secuestrado, o destruido, hasta que no salgamos del bucle verbal que nos controla y nos debilita, pocas posibilidades de éxito tendremos. Se ha cercenado la riqueza del lenguaje creador para manipular así la construcción de la realidad, para dirigirla, y se ha hecho con el engaño simplificador.

La diversificación de la opinión pública a través de las nuevas tecnologías, particularmente a través de las redes sociales, ha derivado en simplificación y polarización, en lugar de generar más profundidad intelectual o filosófica. De hecho, se ha logrado que los intelectuales sean odiados o ninguneados, considerando el conocimiento profundo como nocivo y elitista, y favoreciendo a cambio, como si fuera una liberación y un alivio, la visión sin matices, con predominio de lo emocional sobre lo racional. La política, aunque aficionada a los big data, prefiere influir a través de parámetros emocionales, cuando no viscerales. Todo esto provoca posiciones enfrentadas y una polarización constante, como estamos viendo.

Como sugería ayer Horacio Castellanos en El País, no es bueno que la ideología esté por encima del sentido común. Mucho menos, el miedo. Porque el miedo muta en ideología: única, autoritaria, dominadora. Las sociedades sufren ahora depresión y ansiedad colectiva. Pero los problemas tienen nombre, son individuales. La gente no es una masa informe que traga enloquecida los anzuelos brillantes y engañosos que nos ofrecen. Somos seres únicos, uno a uno. Estamos en peligro porque hemos dejado que nos arrebaten el lenguaje. La ciencia ha venido a recordarnos que no todo puede estar sometido al vaivén emocional, que no todo es opinable, por muy superiores que algunos se crean.