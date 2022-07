ACABAN de celebrarse las elecciones andaluzas y ya se ha comentado por activa y por pasiva el sorprendente resultado de las mismas, donde la debacle del PSOE ha sido contundente y manifiesta. El pueblo ha dictado su sentencia. Es su derecho, lo ha ejercido y su decisión no ha dejado lugar para la duda. Hay, sin embargo, un matiz especial, en estas elecciones, que las hace diferentes a las demás, y sería bueno que los políticos afectados por tan bochornoso resultado, no dejaran pasar el evento, sin estudiarlo, con exhaustiva reflexión.

Lo primero que llama la atención es el porcentaje de votos alcanzado por el partido vencedor, logrando una mayoría absoluta sobreabundante. Lo segundo es que la victoria se da, sin excepción, en todas las provincias de la comunidad y lo tercero es que se vio, con claridad, que al señor Sánchez ya le votan solamente, los “sanchistas”. Los socialistas de verdad, o no votan o lo hacen en favor del PP. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por lo que se deduce, al parecer, el mal llamado partido socialista en el poder no entendió el mensaje de sus habituales votantes, hace cuatro años, y se empecinó en seguir el rumbo equivocado, dejando, en aquel entonces, su falsa ideología al pairo.

Continuó su personal estilo de gobierno, colmado de mentiras, incumplimientos y deslealtades, y sometido al capricho de tan malas compañías que, lo mismo le ayudan a perder el prestigio que los votos. No se puede gobernar ejerciendo el partidismo, la revancha, la soberbia, el menosprecio al contrincante y, mucho menos, a espaldas del pueblo que es sagrado. Un pueblo ignorado, no ignorante, enfrentado al desastre económico que le traen las penurias actuales, con augurio de empeorar, gravemente, en el futuro. No se pueden desoír los avisos de las gentes que soportan su gobierno, el peor de nuestra historia democrática. Conseguir ser presidente, a toda costa, le llevó a pactar con formaciones radicales, rupturistas, extremistas conniventes con sangrientos personajes que mancharon de sangre nuestra historia.

Los votantes, engañados, ya comienzan a dejar de vivir de las palabras, de la fiesta, de la euforia y las promesas incumplidas No se puede arruinar la moral y el honor de quienes suelen votar por un viejo idealismo. Ya no vale engañar al pueblo, con soñados paraísos de progreso que no existen, ni de viejas ideologías, navegando, en el mar de la política, al pairo.