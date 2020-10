Ilona Timchenko y Marina Fernández Rueda en ”O tu Xacobeo (Camiño Francés)”: Paraninfo da Universidade

“O teu Xacobeo” (Camiño Francés)- You can only marvel at such sheer quality.., this among the most commandings and musically fascinaiting of all and recent piano isues”-, ofrece en el Paraninfo da Universidade-mañana a las 20´30 h.-, un monográfico dedicado a Ferenz Liszt, del que serán protagonistas Ilona Timchenko, promotora del festival “Peregrinos Musicais” y otras iniciativas y la invitada en esta sesión, Marina Fernández Rueda, que participó en la edición de “Novos Talentos Musicais”, de 2017, un proyecto de Elina Viksne, e la que la escuchamos con obras de Schumann, L.Boulanger, F.Chopim y F.Liszt. Marina fue alumna de Ilona y también de J.M.Yáñez en el Conservatorio Superior de A Coruña. Desde 2009, asistió a masters en el Festival Int. “Peter de Grote” (Holanda), recibiendo clases de Leslie Howard, Michel Lewin, Rian de Waal, Olga Kozlova o Kanako Inoue, ampliando con Ivan Klánsky, Katia Veekmans o Stefano Malferrati, bajo un programa “Erasmus”. Fue invita en 2011 al festival Int “La Escuela Rusa”, en Aveiro y también al de interpretación de música de cámara de Alexander Gold. En 2013, participó en el curso “A-Mi-La-Do”, obteniendo el premio extraordinario “Trío Magri” y en 2016, fue seleccionada para el concurso “Star of the Albion” (Londres.

Ilona Timchenko, cuya presencia en nuestra Comunidad Autónoma está dejando envidiables resultados tanto en lo artístico como en lo docente, fue la primera en realizar los “24 preludios y fugas” de D.Shostakovich, en concierto en Italia y modélica es la integral de la obra pianística de Antón García Abril. Entre tantas actividades recordamos su colaboración con la “USC”, en el mismo Paraninfo, dejándonos una lectura soberbia de la “Sonata en Si b M. Op. 106 (Hammerklavier)”, de L.v. Beethoven, junto a la “Sonata nº 28, en La mM. Op.101”, en el ciclo “Unha vida de emocións en 32 sonatas. Ilona, a lo largo de tan dilatada carrera, nos hizo partícipes de otras propuestas camerísticas, preferentemente en trío.

Liszt, en mayor medida, por las páginas elegidas del ciclo “Años de peregrinación”, en su primer libro “Suiza”, comenzando por “Las campanas de Ginebra”, un “Nocturno (Quasi Allegretto-Cantabile con moto-Animato-Più lento)”dedicado a su primera hija, Nadine, nacida en esa ciudad helvética, el 18 de diciembre de 1835. Acompaña a la obra una cita de “Childe Harold: “I live not in my self, but I become portionif that around me”. Sobre suaves sonoridades del teclado, se expresa un canto pleno de ternura. “Al borde de una fuente” (Allegretto grazioso), con una cita de Schiller-“In säulender Kühle beginnen die Spiele der jungen Natur” (En una murmurante frescura, comienzan los juegos de la Nautraleza), efectivamente, un ensueño de cuidada textura armónica, con permanentes cruces de manos en lo que resulta un tema único con sorprendentes metamorfosis, que describen el fluir de las aguas. “Tormenta”, la quinta de las piezas, un “Allegro molto-Presto furioso-Meno allegro- Più moto”, no tiene un desarrollo más amplio que la precedente, quedándose en el espacio de cuatro minutos, en los que pretende evocar ese fenómeno natural, tan tentador para la sensibilidad romántica.

Del Segundo cuaderno de “Años de peregrinación, llamado “Italia”, el “Soneto 123 Petrarca”, que sigue al 104, dedicado al mismo poeta. Un “Lento placido-Sempre lento-Più lento”, ya suficientemente expresivo de por sí, en cuanto esa visión de imágenes angélicas en una contemplación trascendida. Un sueño de amor contemplativo y cuya melodía principal, está impregnada de una profunda melancolía y tristeza. Una página para entregarse con la mayor concentración en la intérprete. Tensión y actitud meditativa, en el registro más elevado del teclado. En el suplemento al cuaderno, “Venecia e Napoli”, en lo que resulta un tríptico: “Gondoliera” (Quassi allegretto), que toma como inspiración una canzone du Cavaliere Peruchini, “la biondina in Gondoletta”, que Liszt convertirá muy en su estilo, en una pieza distendida y amable, desvaneciéndose en una resolución sobre acordes de una armonía evasiva. “Canzone” (Lento dolorso-Più lento, también sobre una tonada de gondolero, “Nessun magiore dolores”, que nos encontramos furtivamente en la ópera “Otello” de G.Rossini, Un a modo de paráfrasis sobre un trémolo de guitarra. “Tarantella” (Presto- Più vivace-Canzone napolitana- Prestissimo), en la que no quedan dudas, en una de las piezas más desarrolladas, que juega hábilmente en el equívoco mayor/menor, de la tonalidad de Sol. Un tema procedente de una obra de Guillaume Louis Cottrau.

Del tercer cuaderno, una de las paginas mejor apreciadas, “Juegos de agua en la Villa de Este” (Allegretto-un poco moderato-Un poco acelerando-Un poco più lento), tintes impresionistas que se adelantan a su época y que gozará de afortunados imitadores, a la que el autor fue perfilando en el año 1877, convirtiéndola en la más exitosa de todas ellas. Grutas y cascadas en toda su ambición descriptiva de un lugar que ayuda a fomentar el imaginario del artista, los jardines de la Villa de Este, bien servido gracias al lenguaje pianístico propuesto por el compositor. De las rapsodias húngaras la “número 10. En Mi M.”, piezas que evocan la estilización de unas formas a medida de los zingarismos convenientemente previstos para esas adaptaciones a la moda. Un detalle perteneciente a las abundantes transcripciones y paráfrasis, en esta ocasión por el vals procedente de la ópera “Faust”, de C.Gounod, un ejercicio del que también destacan las llevadas a cabo sobre otras óperas de Verdi, Meyerbeer o Wagner.