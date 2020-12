Imaginación judicial

LA vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo ha sepultado cualquier posibilidad de una renovación del CGPJ sin contar con el acuerdo con el PP. Y es una buena noticia. Porque el órgano de gobierno de los jueces no puede quedar al margen de uno de los dos principales partidos políticos de este país. Aunque formalmente son los grupos parlamentarios quienes eligen a los 20 vocales no cabe duda de que la cuestión se tiene que resolver ya entre los máximos líderes de PSOE y PP.

Tanto Sánchez como Casado tienen que centrarse de una vez por todas en esta renovación pendiente desde hace demasiado tiempo. No existen escollos insalvables más que el de los tiempos políticos que ambos presidentes pretenden marcarse en el momento de anunciar el acuerdo. El PSOE demuestra su sentido de Estado al aparcar definitivamente una reforma legal que podría haber conducido a un Consejo absolutamente escorado hacia el bloque de la Legislatura. Ahora le toca al PP demostrar el mismo sentido facilitando la renovación del CGPJ con su participación mediante el visto bueno de Casado a los nombres de los vocales que desde hace meses están sobre la mesa.

Se va a repetir así el mismo esquema de elección que ha terminado por hacer fracasar a esta institución constitucional para el gobierno del poder judicial. No habrá debate sobre los méritos y capacidad de los candidatos y los dos grandes grupos políticos se repartirán por cuotas los miembros del CGPJ. La lógica del Estado de partidos se impondrá una vez más en un terreno que tendría que quedar al margen de ella.

He sostenido en esta columna que ha llegado la hora de plantearse la supresión del CGPJ. No se trata de regresar a la edad de piedra de la independencia judicial sino de articular un nuevo sistema para que sea mejor ejercida y protegida. En muchos países no existen órganos como el CGPJ y no se puede decir, por ejemplo, que los jueces británicos o alemanes sean menos independientes que los españoles.

Ha llegado el momento de que la imaginación opere en el ámbito judicial para entre todos encontrar las soluciones para un mejor servicio público de la justicia y para que la independencia judicial se desarrolle de una manera jurídicamente más ordenada y sobre criterios de profesionalidad y competencia