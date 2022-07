“Imaxinario : Homenaxe a Sonia Delaunay”, en el “Músicas no Claustro de Tui”

“Músicas no Claustro de Tui”, dedica su convocatoria de esta vez a la artista plástica Sonia Delaunay, e una serie de actividades en las que destacan siete conciertos, comenzando por el de su anfitrión, el guitarrista Samuel Diz, en esa primera sesión, que como el resto, se ofrece a partir de las 21’ 00h., en el Claustro de la Catedral de Tui. Para su programa del día 1, obras de Mª Teresa Prieto, Emiliana de Zubeldía, Rosa García Ascot y Elena Romero, piezas que pudieron escucharse en otras citas como el Museo de Belas Artes (A Coruña), el Centro Niemeyer o el Spanien an der Donau (Regenburg). Samuel Diz cuenta como trabajo testimonial con “Memoria de la melancolía”, homenaje a Mª Teresa León, un recorrido por su época y los años de la Residencia de Estudiantes madrileña, o el encuentro de recuperación con la guitarra del poeta, conservada en la Huerta de San Vicente granadina, cuyo resultado sería el encargo al lutier Francisco Manuel Díaz, quien había restaurado el original, por iniciativa de su sobrina Laura. Diz se había acercado al instrumento con cierta perplejidad, pero el reto pudo más, y actualmente forma parte de su patrimonio artístico-interpretativo. En esa larga perspectiva, la sombra de un artífice primigenio como fue José Ortega, quien probablemente en 1906, realizó un instrumento forjado con maderas de pino pinsapo, nogal, caoba, palo santo y chopo, un elemento muy poco habitual para estos instrumentos. Otras figuras reclaman un espacio necesario, desde su amigo y confidente Manuel de Falla, a Adolfo Salazar, el guitarrista Daniel Fortea y el citado entorno cultural de la Residencia de Estudiantes.

Para el día 2, “Caamaño & Ameixieras”, quienes han recibido apoyo de “AIE” (Sociedade de Artistas, Intérpretes e Executantes, un dúo abocado a encontrar elementos de encuentro con las profundas raíces en tradiciones populares, y las innovaciones que encuentran en las tendencias actuales. En su trabajo y para el mundo del cine, la aportación para la banda sonora de “Elisa y Marcela”, de Isabel Coixet, una idea de los planteamientos a los que dirigen atención preferente. Para el próximo día 3, “Imaxinario por Ucrania” , una aportación del trío qu integran Darya Bilotserkiuska y Salo Viktoriia Nadíia (violines) y la chelista Irina Morozova, impulsora de este proyecto divulgativo que pone a nuestro alcance las tradiciones musicales de sus tierra. Fue la chelista la que animó a sus compañeras y la incorporación a “Músicas no Claustro”, es ejemplo de un nuevo eslabón a nivel global, para estos tiempos convulsos y que demandan actitudes abiertas y solidarias.

Para el día 4, paisajes de Renacimiento y primer barroco, centrado en la expresividad de un instrumento rescatado por especialistas que se fundamentan el argumentos filológicos y que esta ocasión nos remite a la musette, a la par popular y cortesana, que repartió protagonismos a lo largo de los siglos XVI y con apuntes en el Siglo de Las Luces. Esa musette que tan bien hermana con instrumentos de cuerda e incluso afines como las gaitas en permanentes transformaciones por sus registros y su tímbrica. Para esta vez, tendremos a Nadia Vázquez Martínez y Luís Corral, quienes contarán con Patricia Rodríguez Navarro, manejándose con viola da gamba, en esta sesión que se anuncia como “A musette no século XX”, saltándose los obligados condicionantes de formalismos arcaizantes. Sobre la base, dos compositores evidentemente representativos: J.B. de Boismortier (1689-1755) y E.P. Chédaville (1696-1762). Esa musette en dos tipos, la que tañera Nadia Vázquez y la baroque vielle-à- Roue, de Maya Nozaki.

Joâo Frade (acordeón) y Joâo Silva (violín), con su programa “Lugares”, para el día 5, un homenaje y reconocimiento del primero hacia su maestro Hermenegildo Guerreiro, y que profesionalmente, pasó por el Centro de Acordeones Jacques Mornet, mientras que su compañero tiene sólidos argumentos en la “ESMUC”, lo que le permitió ampliar profundamente en las perspectivas del jazz de vanguardia. Preferentemente, su labor queda enfocada en trabajos que también indagan en las confluencias de tradiciones con fundamentos y nuevas dimensiones sonoras.

Para el día 6, el trío “Armonía Concertada”, algo más que ese nombre, por los músicos que lo integran, conocidos gracias a toda una trayectoria profesional en los repertorios en los límites del barroco y proximidades, siendo ellos la soprano Mª Cristina Kiehr, el tenor Jonhatan Alvarado y el apoyo instrumental del vihuelista Ariel Abramovich, quienes para esta cita, dedican su visión a “The Josquin Songbook”, selección de polifonías llevadas a registro con la prestigiosa firma “Glossa”, incluyendo un detallado libreto del musicólogo John Griffith, Josquin des Prez, cabeza de la llamada escuela holandesa y que guarda detalles de la escuela de Binchois, la “escuela borgoña”, para definir una época en la que este personaje, sabrá asociar procedencias italianas, francesas e inglesas. Se admite que todos los elementos de las polifonías profanas y espirituales, quedarán representadas en este músico, hasta dejar profunda huella en sus continuadores.

Para completar “Músicas no Claustro”, el día 7, “Sinfonía de Amor Oscuro”, con evidentes aportaciones lorquianas, sobre un proyecto previo de Alberto Domínguez, con formación en la Mountview Accedemie of Art and Theatre, articulado en el grupo “Dulzaro Lorca”, y que resultará un compendio de sorpresas en el que tendrán protagonismo los violinistas Vania Collazo y Pablo Puga, la viola Lia Vilar, la chelista Elisa Ingelmo y el percusionista Héctor Varela, al búsqueda del tectónico imaginario lorquiano, recuperando parte de su epistolario en su tránsito discursivo. Melodismo encantado que nos traslada a la canción de tacto popular. El protagonismo de un cuarteto de cuerda y otros detalles procedentes de los medios cinematográficos y hasta de la tradición zarzuelística. Un resultado artístico, que invita a ceder a su trazado complejo e innovador.

Sonia Delaunay, o Sarah Ilincha Stern- nombre real-, reclamo artístico para “Músicas no Claustro”, artista que coqueteó con el ”fauvismo” y que recibió influencias del expresionismo y de V. van Gogh o Paul Gaugin, partiendo de obras como “Philomène, Jeune finlandaise” o “Desnudo amarillo”. Es Delaunay, por su relación de pareja Robert Delaunay, con quien había coincidido artísticamente en actividades con Braque, Picasso, Derain o Vlaminck. Una implicación cómplice por mutua admisión en lo relativo a credos creativos, desde el momento en el que ella se aventure a través del rechazo frente a corrientes que había cultivado, apostando por las dimensiones que le sugerían los enredos conseguidos en ingenuos modelos de “patchwork”. Pequeños objetos de decoración y vivos colores. Cultivó una profunda amistad con Blaise Cendrars, para quien hará trabajos compartidos, ilustrando poemas suyos, además de aportar primeras planas para la revista “Der Strum”.

Estuvo algunos años en nuestro país, en el período de entreguerras, aprovechando para visitar Portugal, en donde tendrá como amigos a Amadeo de Sousa-Cardoso, José Pacheco y José de Almada Negreiros. Aquí descubrirá las posibilidades de la luz, en sí misma, y otras sensaciones parecidas. Fue colaboradora de la revista “Vogue”, con resultados parecidos, mientras descubría las posibilidades de la cerámica, trabajando en grandes composiciones. Aquí nos encontraremos en la vuelta a Madrid, con la colaboración con Sergei Diaghilev y los “Ballets Rusos”, diseñando vestuarios para “Cleopatra” y el propio Diaghilev, la ayudará a abrir su primera tienda de moda en París. También el Teatre del Liceu, de Barcelona, la invitará a crear los vestuarios para “Aida”, de Verdi, en 1920.

Siempre las artes gráficas y plásticas en su horizonte, cuidando las relaciones artísticas con Albert Gleizes, André Lhote, Tristan Tzara, André Breton o Philippe Soupault. Expuso obras en el Salon d´Automne, y en 1926, destacó por su Exposición “Treinta años Independiente”. El cine no se hizo esperar y en colaboración con su pareja, participó en “Le P´tit Parigot”, de LeSompier y “Vertige”, de L´Herbier. En las proximidades, sus obras finales serán “gouaches” para un gran retrospectiva del Museo Albright- Knox, de Búfalo, y en 2017, el Museo Nacional Thyssen Bornemisza, le dedicó una exposición: “Sonia Delaunay: Arte, diseño y moda”. Una artista ucraniana y francesa de adopción, siempre en la primera línea del arte abstracto, mediatizado en gran medida por el llamado “simultaneismo”.