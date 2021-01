‘Impeachment’, censura y crispación

FLACO favor le hacen a Joe Biden los demócratas y algunos republicanos que han abierto un nuevo juicio político o ‘impeachment’ contra Donald Trump. La principal tarea del Presidente electo a partir del 20 de enero será reunificar una sociedad fracturada; y es obvio que marcar el inicio de su Administración con un proceso legal y jurídico de semejante calado puede dividir, todavía más si cabe, a unos Estados (des)Unidos más necesitados que nunca de reconciliación nacional y compromiso político, no sólo con Biden, sino con el país que todos, demócratas y republicanos, comparten. Este principio unificador y pacificador, que bien podría ponerse en práctica en tantos otros contextos internacionales, España incluida, lejos de suponer un reto fácil, constituye todo un desafío.

Los medios de comunicación jugarán un papel fundamental; todos, tanto los que contribuyeron a incrementar la ira de Trump desde el inicio de su mandato, como los que apoyaron cada uno de sus errores y exabruptos a lo largo de cuatro años. También las redes sociales tendrán un rol decisivo, fiscalizando y contrastando la información que transmiten y difunden; pero nunca censurando, enmudeciendo o silenciando a quienes piensan de forma diferente, pues para ello ya están las reglas que emanan del poder legislativo, y las acciones que se emprenden desde el poder judicial. De lo contrario, se estaría atentando contra la libertad de opinión y expresión, y mostrando una discriminación manifiesta hacia los ‘trumpistas’, que contrastaría con la condescendencia hacia otros líderes y grupos chavistas, bolivarianos, castristas, autárquicos, yihadistas, filoterroristas, anarquistas, negacionistas, supremacistas, antisistema, populistas, ultras y extremistas de izquierdas y derechas de todo el mundo.

Entretanto, cabe la posibilidad de la inhabilitación de Trump a través del nuevo y atípico ‘impeachment’ liderado por Nancy Pelosi e iniciado el miércoles en la Cámara Baja (donde 10 congresistas republicanos votaron a favor y otros 4 se abstuvieron); pero constituye una meta incierta, recurrible judicialmente (no ha habido investigación previa), y difícil de alcanzar si no se consigue el visto bueno de las dos terceras partes del Senado. Supondría que al menos 17 senadores republicanos estuviesen dispuestos a enfrentarse al imprevisible Trump. Es cierto que la actitud al principio incendiaria del inquilino de La Casa Blanca en contra de la ratificación de Joe Biden como Presidente electo ya le ha supuesto pérdida de donaciones, colaboraciones y contratos (por parte del Deutsche Bank, JP Morgan, el Ayuntamiento de Nueva York, la asociación de golf PGA, etc.). Pero no será fácil apelar sólo a la Constitución (art. I, sec. 2-v, y sec. 3-vi y vii, y art. II, sec. 4) para fundamentar un ‘impeachment’ de cuatro páginas basado en la “incitación a la insurrección” que tipifica la sección 3 de la Enmienda XIV, pues Trump tratará de defenderse con la jurisprudencia que emana incluso de la Enmienda I relativa a la libertad de prensa, opinión y expresión.