Imperio de contradicciones

SIGUIÓ caminando derecho, pero luego, torcido, deshizo el camino realizado, y volvió para encaminar al grupo que dirigía en otra dirección. Esto pasó varias veces. Los dirigidos protestaron y escogieron a otro guía.

Parece normal, pero no sucede en política, al menos no en la nuestra. Por un lado, quieren cambiar las leyes sobre la seguridad, deshaciendo los excesos de la mordaza que otros a la sociedad impusieron, pero, entonces, las fuerzas de seguridad se ven inseguras porque se les ata las manos. Ahora son los policías los agredidos y perseguidos por ladrones y forajidos. Si se defienden son por las leyes perseguidos y lo mejor es que se hagan los desentendidos cuando se les llama para defendernos de un violador o por homicidio.

Hemos pasado de uno a otro extremo. Si la policía no puede detener bien a los malhechores, aunque se evita que cercenen nuestras libertades en otros asuntos, vienen los malos y estos son quienes nos quitan la libertad en un ambiente terrorífico. Parecería que la maldad y la opresión solo puede venir de quien tiene el monopolio oficial de la violencia, pero también hay otros que la prodigan saltándose las leyes.

Nuestros gobernantes miran con muy malos ojos a las fuerzas de seguridad a las que mandan, incluso hemos visto algún parlamentario que les pegaba. Cada vez hay más bajas en policías, depresiones, cambios de destino por impotencia. Yo mismo he visto en la calle cómo un extranjero algo zumbón les insultaba a gritos y los agentes del orden hacían un ejercicio asombroso de paciencia intentando dialogar con el violento individuo, en vano, claro. Es difícil y a veces imposible la libertad en la sociedad si no se garantiza la paz y que los delincuentes estén bajo control. El descontrol del perverso nos impide ser libres.

Por otra parte, el mismo Gobierno impone leyes y reprime la libertad de expresión cuando se alía con el nacionalismo catalán y permite que se exija a compañías privadas de cine que parte de su producción se emita en cierta lengua. Ya lo hicieron obligando a rotular los comercios en el idioma de Pla. Vivimos una esquizofrenia total, como contemplamos ya con el tratamiento de la pandemia, entre libertad e injerencia estatal.

Tendencias fascistas encontramos así en los partidos que, supuestamente de izquierdas, pretenden cumplir con proyectos independentistas. Independencia, fuera la opresión de Madrid: viva la opresión nuestra. Quítate tú, que me pongo yo, esta es mi lógica. Así es la incoherencia que en la vida se refleja, con leyes siniestras, que no muy diestras, aunque no hablo de que lo hayan hecho mucho mejor las derechas, que torcidas también se ven en sus intenciones aviesas. Solo manifiesto la tendencia a la opresión por medio de leyes que unos u otros esgrimen desde una total, indecente incoherencia.