Impertinente

MENUDA impertinencia la de Pablo Iglesias al contar sus discusiones con Pedro Sánchez. Y no importa de qué vaya el asunto, que tanto da. Se trata de que el presidente del Gobierno pueda confiar en que, fuera de las declaraciones formales que haya que tener en esas instancias, que normalmente se producen sobre decisiones, no sobre discusiones, dispone de un margen de privacidad o reserva, en el que se puedan expresar las dudas, las discrepancias, los anhelos o lo que se haría si se pudiera, que no siempre se puede, sin que trascienda lo que se piensa en cada momento.

Normalmente, en una experiencia de gobierno hay muchas de esas situaciones, en las que se discrepa y discute, y se dan mil vueltas a los asuntos, sin que sea conveniente transparentarlo hasta que no se alcance una decisión. Frecuentemente, incluso, hacer públicas las discusiones antes que las decisiones, las dificulta y hasta imposibilita. Pasa en todos los órdenes de la vida, así que imagínense cuando no va de asuntos corrientes. Todos pasamos por eso.

Y todo esto tampoco es exclusivo de un Gobierno de coalición. ¿O es que ustedes se creen que en uno monocolor siempre están de acuerdo en todo todos sus miembros? No, hombre, eso es imposible. A poco complejo que sea el tema que haya que tratar no sólo es de esperar sino incluso de desear que haya opiniones discrepantes y que sea necesario discutir antes de decidir. Y que, si se quiere que la cosa acabe en una decisión, más vale ser ordenado, respetuoso y también reservado mientras se discute.

¿Por qué creen ustedes que los miembros del Gobierno están obligados a mantener en secreto las deliberaciones del Consejo de Ministros? No, no es un capricho. Es pura necesidad: ya que un Gobierno es, más que nada, un órgano de decisión, más le vale ser cuidadoso con las discusiones, a no ser que nunca sea capaz de decidir nada.

Tengo la sensación de que esto que estoy diciendo es tan obvio, tan elemental, que no debería ser necesario advertirlo entre personas adultas, cuanto más si están en el ejercicio de responsabilidades gubernamentales.

Pablo Iglesias, que incluso se vanagloria de tener un título académico que lo habilita para tratar asuntos políticos, ha metido la pata hasta la ingle al contar una de sus discusiones con Pedro Sánchez, estuviese de acuerdo o no con la decisión en la que, según parece, discreparon.

Se me hace difícil estimar cual pueda ser el margen de confianza que Sánchez esté dispuesto a seguir depositando en Iglesias, lo que, por cierto, debilita mucho al Gobierno de coalición.