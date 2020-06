Importancia de Alcoa

SE tivésemos que nos fiar da propaganda que estes días tomou forma de dados económicos , Lugo perde unha parte substantiva do seu ser se desaparece Alcoa. E isto, pura e simplesmente, non é certo. A propaganda ao uso utiliza a cifra do 30% do PIB da provincia para significar a importancia que ten para a Mariña e para esta provincia o cerramento de tal factoría. Se tivésemos que nos fiar da exactitude de tal cifra, é evidente que deberíamos todos –lucenses e galegos restantes– acudir en masa a impedir que tal hecatombe se chegara a producir.

Para que desapareza o 30% do PIB de Lugo sería preciso que desaparecera –xunta e totalmente– toda actividade económica dos seguintes concellos: Barreiros, Burela, Castro de Rei, Chantada, Friol, Foz, Guitiriz, Monterroso, Monforte de Lemos, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Sarria e Viveiro. Ou ben que caera un meteorito do espazo sideral sobre Lugo –aquí, concello de Lugo– e arrasara con todo, quedando só en pé o parque de bombeiros e a Muralla.

Para que unha só factoría de calquer empresa puidera significar en Lugo algo como o 30% do seu PIB, precisaría empregar –e con soldos de privilexio– 40.000 traballadores, xa que ese 30% son en euros 2.114 Millóns. Ou, sen contar en salarios, falar dunha empresa que facture, gañe beneficios, reinvista e pague impostos na provincia de Lugo polo equivalente a 2.114 millóns de euros.

O uso frívolo, e neste caso de ignorancia programada, do que significa o PIB pode valer para facer consignas, pero non para coñecer e difundir unha busca de solidariedade doutros traballadores suxeitos tamén neste momento a dúbidas suficientes sobre o seu futuro laboral. Así mesmo, resta credibilidade dos restantes dados aportados sobre o relativo á compañía aos traballadores, as alternativas planteadas ás negociacións existentes...

Os dereitos dos traballadores que van ser despedidos existen sen nengún tipo de dúbidas, pero tamén sen se diferenciar en nada de todos e cada un dos restantes traballadores da Mariña, de Lugo e de toda Galiza, acompañados de todos os do mundo. Galiza ten unha elevada cantidade de traballadores en espera de que os seus ERTE non se convertan en paro, e que os parados actuais, 156.800, atopen traballo. Hai 211.610 persoas que estaban traballando en febreiro e hoxe esperan poder volver traballar: son os afectados pola regulación temporal. As empresas que se conceptualizan en economía de enclaves, en uso das súas estratexias de tipo mundial, toman as súas decisións empresariais en función da espera do máximo beneficio a longo prazo.

No caso que nos ocupa a decisión está tomada desde hai anos: anunciada, dita, escrita e mesmo comunicada aos seus accionistas: pechar a planta de San Ciprián. Alcoa é unha desas compañías e non vai cambiar agora de decisión sobre o futuro da súa factoría en Cervo baixo nengunha nova circunstancia. Por esta razón a única solución para os traballadores de Alcoa é contribuír a crear desde o sector público postos de traballo novos para cubrir estes despidos e os próximos que se produzan.