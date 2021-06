Indultos aos presos políticos independentistas.

O mércores 23 de xuño saían do cárcere os presos políticos independentistas cataláns despois de seren indultados polo goberno de España o día anterior. Unha das primeiras cousas que reclamaron á saída foi a amnistía para os tres mil represaliados que quedan en Catalunya polos feitos do 1 de outubro de 2017.

O luns 21 de xuño Pedro Sánchez defendía a aplicación destes indultos no Gran Teatre del Liceo en Barcelona.

Na súa intervención o presidente do goberno español dicía que estes indultos non esixen que os presos independentistas reneguen das súas ideas, que as penas de prisión non son por ter ideas independentistas senón por teren cometido feitos delictivos según a lexislación española.

No momento exacto no que Pedro Sánchez anuncia no Gran Teatre del Liceo de Barcelona os indultos escóitanse dentro do mesmo teatro berros reclamando a amnistía e a independencia. As cámaras de televisión enfocan a unha persoa con unha bandeira estelada e outra de Arran; grupo xuvenil vinculado as CUP.

Ao día seguinte, martes 22 de xuño de 2021, Pedro Sánchez anuncia no seu discurso na Moncloa que xa sabe que os indultados non van renunciar ás súas ideas independentistas, pero que iso tampouco o desexa o goberno.

Deste xeito o presidente do goberno español deixa ben claro nos seus discursos dos dias luns e martes que defender as ideas independentistas non constitúe un delito.

Os indultados pasaron en prisión arredor de tres anos e medio, os primeiros en ingresar en prisión foron Jordi Sánchez e Jordi Cuixart, naquel momento presidentes da ANC e de Omnium Cultural.

Por outra parte, a Asemblea Parlamentaria do Consello de Europa avalou o martes día 22 de xuño a iniciativa proposta por un deputado letón na que se invitaba ao goberno a reformar os delitos de sedición e rebelión. Incluso fala de ir mais alá e retirar a petición de extradición contra Carles Puigdemont.

Agora comeza unha nova etapa na que terá que poñerse en marcha a comisión entre o goberno español e catalá e veremos se chegan a algún acordo.

O presidente do Euzkadi Buru Batzar (EBB) do PNV declaraba o xoves 24 de xuño de 2021 que o goberno de Sánchez agora ten dous anos para recoñecer a Euskadi e Catalunya como nacións. Esquecendo, como fan en moitas ocasións a Galiza.