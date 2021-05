Indultos inflamables

LA concesión del indulto a cada uno de los trece condenados por el procés independentista que comenzó con el referéndum ilegal del 1-O de 2017 y culminó con la declaración unilateral de independencia de Cataluña durante unos segundos no satisface a casi nadie. No cuenta con el respaldo de la Fiscalía, no contará con el beneplácito del tribunal sentenciador, que los condenó por su “ensoñación”, y la Abogacía del Estado se ha puesto de perfil aunque reconociendo que han cumplido con sus obligaciones dinerarias derivadas de la sentencia.

A eso se añade que los propios condenados no solo no han mostrado arrepentimiento sobre los delitos cometidos, sino que estarían dispuestos a repetirlos si se les presentara la ocasión; que a ellos mismos y a sus partidos el indulto se les queda corto porque ellos quieren que se promulgue una ley de amnistía que dé esos delitos por no cometidos, y el recién elegido presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha manifestado que trabajará por conseguir este objetivo.

Por último, tanto el PP como Vox han anunciado que recurrirán al Supremo si el Gobierno en uso de su potestad de gracia concede esos indultos. Además se desatará una tormenta política y mediática que contribuirá a arrojar más sombras de dudas sobre su acción, con acusaciones redobladas de traición a la unidad nacional y de servidumbre respecto a los secesionistas, cuando incluso muchos votantes del PSOE no los ven con buenos ojos.

Con todo este cúmulo de pronunciamientos en contra, ¿qué obtendría el Gobierno de un movimiento tan arriesgado? Se supone que con los indultos Sánchez se garantiza el apoyo de ERC en lo que queda de legislatura por una parte, mientras que por otra contribuiría a desinflamar el conflicto catalán y a comenzar una nueva etapa de diálogo en las mesas de negociación que como ayer mismo recordó María Jesús Montero, tendrá como límite el respeto al marco constitucional.

El presidente de la Generalitat, nada y guarda la ropa respecto a los indultos y el diálogo dados los equilibrios internos en su propio Govern. “No me opondré a cualquier paso a favor de la libertad”, ha dicho Pere Aragonès, al tiempo que habla de amnistía. Sería razonable que si los indultos se terminan por conceder se vieran los efectos en la vida política nacional más allá de la insaciabilidad de los independentistas que tienden a considerar insuficiente cualquier concesión.