Infame inflación

APROVECHANDO que Compostela está tomada por la gente forastera agarré un magnetofón de mis tiempos de reportero y me fui al Casco Histórico a preguntar a los viandantes. La interrogante fue elemental: ¿Sabe usted qué es la

inflación? Obtuve respuestas para editar una enciclopedia económi-

ca del absurdo. La más concreta rezó así: “lo siento, en vacaciones no pienso”. Sin embargo también fue la más real para entender el criterio de las personas descono-cedoras de los mecanismos publi-citarios del capital financiero, que estos días nos quita la moral y horada el bolsillo.

La inflación es el lobo de Pedro que siempre llega, nos devora y nunca se va. Nuestros abuelos no la padecían como nosotros. Si subía la harina, bajaba el peso de la barra de pan. Un kilo de garbanzos no costaba igual en Madrid o en Barcelona, dependía del gusto por el cocido... Nadie perdía el sueño frente a la dictadura de los precios, que ahora nos acosa como una mano negra contra la que nadie tiene fórmulas precisas, ni de prevención ni de solución. Esto acontece porque la inflación realmente es como la Santísima Trinidad, tres acosadores distintos –capital, banca y especuladores– y un solo perdedor verdadero: el pueblo. Por tanto, armados de impotencia económica, lo mejor es no pensar.

Los economistas empezaron definiendo la inflación de un modo sencillo y elemental, complicado durante el siglo XX en un ambiente de combate entre keynesianos y monetaristas, hoy los profanos somos incapaces de entender el problema y sus mecanismos, más allá de que el único valor efectivo existente en el mercado es el del dinero. En una tesitura donde nadie nos explica por qué los Bancos Centrales fabrican o dejan de imprimir monedas. No tenemos ni idea de cuál es el valor de esos papeles en relación con el patrón oro... El caso es que han estado fabricando dinero barato para superar la crisis bancaria de 2008 y ahora, con fiebre inflacionista, volvemos a pagar la carestía los de siempre. Un drama.

Yo me voy hasta septiembre. Usted olvídese de la infame y mentirosa inflación. Procure no gastar todos sus ahorros, que es a lo que nos están empujando, y feliz verano.