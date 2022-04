Inicia su camino

El PP cambia de cartel. Alberto Núñez Feijóo encara ya su camino hacia la presidencia del Gobierno, que los militantes del PP están convencidos de que, esta vez sí, pueden alcanzarla. En los últimos meses, a las certezas respecto a las posibilidades de Pablo Casado siguieron las dudas y, desde la confrontación con Ayuso, de nuevo certezas pero en el sentido contrario a las iniciales: no le veían ninguna posibilidad de ganar a Pedro Sánchez. Ese sentimiento, generalizado, es el que provocó su caída.

En solo una semana se revolvió la mayoría del comité de dirección, de la ejecutiva y de la Junta Directiva Nacional. Y, ahora sí, Alberto Núñez Feijóo estuvo dispuesto a dar el paso que no dio hace cuatro años. Eran tantas las ansias de cambio, ansias de Feijóo, que en el proceso previo a la presentación de candidaturas que se presentarían en el congreso, consiguió el respaldo del 99,6 por ciento de los militantes.

Su principal reto será no defraudar las expectativas que se han puesto en él. Y, también, dejar bien resuelto el problema de su sucesión al frente del Gobierno gallego. Ya ha renunciado a la presidencia regional del partido, obligada por los estatutos del partido, y se tomará unas semanas antes de dejar la presidencia de la Xunta en manos de un sucesor que pretende Feijóo que tenga el mayor apoyo posible de los populares gallegos.

Son varios los nombres que se barajan, con tres como más probables sucesores, los dos vicepresidentes, Alfonso Rueda y Francisco Conde, así como el portavoz parlamentario Pedro Puy, sobrino de Fraga y que ha dado pruebas sobradas de su formación y sus capacidades dialécticas. Sin embargo, que se den estos nombres como los más probables, no significa que Feijóo vaya a proponer a alguno de ellos. El todavía presidente de la Xunta aún no ha señalado a nadie con su dedo, pero se tiene la certeza de que el PP gallego aceptará los deseos de Feijóo. No sería extraño que, como en otras ocasiones, se saque de la manga un nombre que nadie ha manejado hasta ahora.

Otra de las cuestiones a decidir es si Feijóo decide tener escaño en el Senado. No podrá hacerlo en el Congreso, pues incluso si dimitiera algún diputado correría la lista; pero sí puede hacerlo como senador autonómico. Eso le permitiría medirse parlamentariamente con el presidente del Gobierno en una de las sesiones de control que se celebran en la Cámara Alta.

Empieza una nueva etapa en el PP. Nuevo presidente, nuevo equipo y nuevas formas de trabajar. El objetivo está claro: ganar las próximas elecciones con la suficiente mayoría. La pregunta del millón: ¿con Vox o sin Vox? Feijóo no entra en esa polémica, no va a permitir que le digan desde fuera qué puede hacer y qué no puede hacer. No es un político con complejos. Hará lo que le parezca oportuno en cada momento.