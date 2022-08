¿Está el delegado del Gobierno dando un giro a su estrategia de actuación política? Este jueves, José Miñones, exalcalde de Ames por el PSOE, reclamó al titular de la Xunta que rectifique con “lealtad, responsabilidad y coherencia” el anuncio y gestión de las ayudas a la vivienda con fondos del Ejecutivo de La Moncloa. Ayer viernes, volvía a la carga para afear el ‘no’ del PP al decreto energético que incluye becas para estudiantes, calificando de “incomprensible” su actitud. ¿Aparca definitivamente el socialista ese papel institucional del que tanto hizo gala para envolverse en la bandera del partido?

¿Vale para algo más la Diputación permanente en el Pazo do Hórreo que para proyectar argumentarios? Todos los veranos, como sucedió este viernes, se celebran sesiones extraordinarias en el Pazo do Hórreo cuando éste no se encuentra en período ordinario de sesiones. Y todos los veranos el resultado es muy similar: todo sigue el guión previsto en un hemiciclo con mayoría absoluta y nunca se acuerda nada. Como mucho, igual que ayer, la oposición aprovecha para sacar algún titular. ¿ Algún año habrá sorpresas?

La ocupación de las UCI por covid baja al mínimo desde que comenzó la pandemia: ¿Cuándo nos olvidaremos de la covid?? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.