Intelecto e folclore

DE vez en cando aparece un intelectual (que risa de palabra) que se mete co programa Luar da nosa tele. E iso non lle gusta nada ao pobo, porque aquí non teremos moita nación, pero pobo habelo haino. Pois resulta que certa intelectualidade acaba de decretar e excretar que Luar encana cos Coros e Danzas do que foi a “Sección Femenina” do Régimen aquel. A tese mesmo gañou premio, pero xa se sabe que aquí, en materia de Letras, todo o que conduce ao éxito é pateticamente ficticio.

Primeira peneira: un respecto para aquela “Sección Femenina” que, como dixo dona Pilar Primo de Rivera, creouse non só para facer “una España más bella con la colaboración del sexo bello”, senón que a investigación máis recente e punteira outórgalle a esta femínea institución (a partir do seu congreso do ano 1956) un papel protagonista no impulso das reformas xurídicas e lexislativas dos dereitos (laborais tamén) da muller, que boa falta facía.

Segundo punto: un respecto para Luar, onde moitos atopan os sons do que son, e somos, e vimos sendo na “casa familiar do noso ser” (Heidegger, con perdón). O único que non nos resulta caseiro no estelar Luar son os feísmos lexicoides que cisca e que son indomesticables para o oído diacrónico do galego, e desde logo para a delicada orella de Marta Sánchez (estivo no programa hai uns días).

Hai que abolir ese cacofónico “grazas”, que (con ese son de zeta botado sobre vocal aberta escarranchada) guinda un bafo interdental malísimo en tempos de pandemia, porque produce aerosoles de moita carga vírica. Os feísmos diferencialistas teñen debilitado o galego de alma mater (materno) de moitos falantes, e tamén poden parecer pouco estéticos aos non falantes, coma Marta Sánchez, que esoutro día aguantou estoicamente o interrogatorio que lle inflixiu Gayoso.

Aguilloouna con cacolexias coma “agasallo”, en vez de dicir regalo ou galano, moito máis afíns fonética e semanticamente á “tudo regalório”, que diría un portugués (apuntamento lusófono!). Pero o peor da lúdica entrevista foi cando Gayoso se revirou en sátiro e lle preguntou á miña musa polo Apalpador, verba que tampouco é moi eufemística. E, claro, Marta púxose un algo colorada porque debeu pensar que en galego un apalpador é un pedófilo.

Que siga o intelecto da nación apalpando conexións folclóricas entre a Sección Feminina de dona Pilar e o Luar de Gayoso, que busque ás apalpadas simetrías entre Lola Flores e Pili Pampín e entre Xan das Bolas e Manuel Dandrade, pero a Marta Sánchez que non me lle toque ningún apalpador. Porque ela xa é un regalo de Reis.