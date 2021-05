Intermodal y movilidad

SERÁ el transcurrir de un tiempo que hoy comienza el que, con la irrefutabilidad que aportará su pleno funcionamiento, certifique desde la evidencia si en el entorno de la flamante estación intermodal de Compostela se han adoptado las mejores decisiones para garantizar la fluidez circulatoria que una instalación de este tipo demanda. Por eso la prudencia conseja posponer cualquier pronunciamiento hasta que se cuente con esa necesaria casuística que, tras ser experimentada en variedad de estados y condiciones, aporte un veredicto certero sobre la nueva situación que en cuestión de movilidad habrá de soportar esta importante zona de la trama urbana.

Solo así podrán resolverse las razonables dudas que sobre la efectividad de dichas medidas, singularmente en lo que hace al entorno de Clara Campoamor y Restollal –e indirectamente al Hórreo e inicio de la Avenida de Lugo–, inquietan ahora mismo a parte de la población, preocupada por un probable y repetido colapso circulatorio que se ve favorecido por actuaciones en infraestructuras viarias y en la adopción de medidas circulatorias en manifiesta oposición a lo que el sentido común y la experiencia aconsejan.

El vial de Clara Campoamor ha sufrido sucesivas alteraciones en las que no se tuvo en cuenta su condición estratégica como único aliviadero para la estación intermodal, llegándose al absurdo de reducir carriles de circulación y habilitar un más estético que funcional carril-bici, incomprensible en un vial tan determinantemente afectado por los gases originados por el movimiento diario de no menos de medio millar de autobuses de viajeros. Con lo que ello implica no sólo para la movilidad sino también como desaconsejable espacio para la práctica deportiva por su negativa afectación medioambiental. Del mismo modo, resulta poco operativo primar los aspectos peatonales de un vial llamado a ser la arteria principal del movimiento motorizado de viajeros con pasos de cebra de tan amplia y favorable estética como engañosos y de dudosa legalidad respecto del vigente código de circulación. Que para garantizar dicha preferencia peatonal se propongan límites de circulación de un máximo de diez kilómetros por hora reafirma la sensación de imprevisión con que se actuó respecto de la referida estación intercambiadora.

En la inauguración de las nuevas instalaciones el presidente gallego Núñez Feijóo aludió a la relevancia que la infraestructura y su entorno ofrecen como primera impresión del visitante que llega a la ciudad. Y también es este un aspecto digno de mejora, porque, como ya se ha reflexionado en esta columna, la ubicación en el lateral del vial de un huerto urbano de más que dudosa estética –con el negativo impacto que ofrecen casetas prefabricadas, acumulación de abonos, deshechos y elementos plásticos– no contribuye a esa positiva imagen, en contraposición con la más favorable de la vista de la Ciudad de la Cultura y de un entorno paisajístico –el de Sar– que aún pendiente de su nunca acabada planificación definitiva como singular espacio natural sí aporta una positiva impresión, tanto desde el plano arquitectónico como ambiental.

Compostela, ya se recordó desde aquí, precisa de un definitivo y ambicioso plan de movilidad –que va más allá de la regulación de unos camiones de reparto en la zona monumental– para dar respuesta efectiva a la congestionada circulación rodada desde una concepción radial que prime el movimiento centrífugo favorecedor de una racional expulsión del tráfico del centro a la periferia. Llevan años anunciándolo, pero no se ven sus frutos.