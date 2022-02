MANTUVE una larga conversación con Ángela Quintas, que es una química experta en nutrición. Conoce el aparato digestivo como nadie. Fabulé con la necesidad de conocer los intestinos a fondo, en estos tiempos de guerras intestinas. No le dije nada, claro. Sólo hablamos de temas nutricionales, un poco de estreñimiento, que es un mal contemporáneo y quizás también antiguo, incluso pegamos la hebra sobre las digestiones pesadas (la realidad, también, es difícil de digerir), y de la abundancia de cuerpos tomados por los gases, lo que no tiene que ver con la hinchazón de los egos, que eso es otra cosa, sino con otro mal digestivo muy contemporáneo.

Ángela Quintas explica las cosas con jovialidad, divinamente, y no piensas en ningún momento que estás allí para hablar de su libro (‘¿Por qué me duele la tripa?’, Planeta), sino para hablar de los intestinos, para recorrerlos casi a través de sus palabras. En principio piensas que es el peor lugar del mundo, pero ella te descubre que allí reside prácticamente el secreto de la felicidad.

Por eso pensé, exclusivamente para mí, sólo para mi colon, que las guerras intestinas sólo pueden dibujar un escenario terrible, porque el colon irritable, por ejemplo, te complica la vida (normal, si se vuelve irritable), y no digamos la diverticulitis, que, a pesar de su nombre, no es nada divertida. Mientras Ángela Quintas hablaba maravillosamente de esa parte del cuerpo que conoce al dedillo, yo no dejaba de pensar en la necesidad de tener siempre mis intestinos en paz. Por no hablar de la intolerancia. Alimentaria, en este caso. Cuidado con lo que comes, pero, pensé yo, cuidado con lo que piensas.

Entonces le dije que había oído que los intestinos eran nuestro segundo cerebro. Como el mío va en declive (eso lo notas en seguida), se me ocurrió darlo todo por el intestino, que imagino menos quemado, donde hay neuronas que van a lo suyo, pero neuronas. Me entero de que hay como unos doscientos millones de neuronas en el sistema entérico. Quintas va más lejos: la esclerosis múltiple, o el Alzheimer, podrían estar estrechamente ligados a nuestra microbiota, antes conocida como flora intestinal. “Vigila tu microbiota”, parece decirme.

Por tanto, cuidar el intestino, ese segundo cerebro, es cuidar tu microbiota, y viceversa, algo que Ángela Quintas identifica con una especie de código de barras de cada ser humano. “No hay dos microbiotas iguales”, me dice sin inmutarse. Es una seña de identidad. Podríamos firmar con la microbiota, quizás algún día lo hagamos. Si pensaba que la identidad estaba en su cerebro, vaya abandonando la idea (aunque el cerebro tiene su microbiota propia). Dice Quintas que el intestino lo sabe todo de nosotros. Acumula datos, la microbiota intestinal sabe más que Google. De nuestra vida, de nuestras costumbres, del lugar en el que hemos nacido, de la leche materna. Lo que le pidas.

Ángela Quintas me trae una especie de eslogan, o de mantra: “mantén tu microbiota feliz”, me dice. Deberían ponerlo en todas partes. La felicidad se fragua en la oficina del estómago, decía Cervantes. No estaba equivocado. Ya hacia al final hablamos del Helicobacter Pylori, que produce un dolor parecido a las puñaladas. Y del ardor de estómago de toda la vida.

Por todo esto hay que tener a los intestinos satisfechos. Y felices. Nada hay peor que maltratar la microbiota, o irritar al colon, como poco, y eso tiene que ver con la capacidad para digerir la comida, y también la realidad. Por eso volví a pensar que lo de las guerras intestinas está bien traído: ahí es donde sucede todo, aunque no le prestamos tanta atención como al corazón.