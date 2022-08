Intransigencia en persona

¿Sabían todos que era una pérdida de tiempo? Dicen de Teresa Ribera que es una de las personas que más saben de cambio climático en este país y que es tan obsesiva que está convencida de que la lucha por el medio ambiente no es un obstáculo para la economía; más bien al contrario. También aseguran que se trata de una persona muy inteligente con el inconveniente de que se cree en posesión de la verdad absoluta; es decir, que cuando una idea se le mete en la cabeza no se va a mover ni un ápice. Poco podían esperar de la reunión los que se oponían a las medidas del Gobierno de ahorro energético. No es no desde el minuto uno al final. Tan poco esperaban que desde la Generalitat, algo sabían, que su principal comentario fue: una pérdida de tiempo.

¿Será José Sánchez Bugallo el candidato a la alcaldía de Santiago? No se prodiga demasiado la vicesecretaria xeral del PSdeG, Lara Méndez, en las ruedas de prensa en la sede de la rúa O Pino pero este lunes, como estamos de vacaciones y hay que dar sensación de actividad, dejó claro que en Santiago la foto del cartel del PSdeG ya está tomada y que Bugallo recuncará. Nadie esperaba lo conrario aunque el interesado guarde prudente silencio.

¿Cuán volverá a tener Santiago fútbol sala de elite? Respuesta: El año que viene, si Dios quiere.