Inversión o eficiencia

¿Más inversión es igual a mayor eficiencia en los servicios públicos? No son pocos los informes que señalan que en las administraciones españolas, a la hora de hablar de determinados servicios, “se registra un claro déficit de financiación aunque eso no significa que no existan bolsas de ineficiencia” y por eso son muchos los gobiernos que apuestan por mejorar la gestión como alternativa a las menores inversiones. Responden desde Política Social, el departamento que dirige Fabiola García, que en lo tocante a la dependencia el menor gasto no representa que los servicios sean peores, más bien al contrario. Quizás tengan razón pero... a veces cuesta mucho entenderlo y, sobre todo, explicarlo al ciudadano.

¿Logrará Galicia Baleira tener incidencia política en nuestra comunidad? Es complicado que desde los pequeños núcleos rurales de Lugo y Ourense, con el actual sistema electoral, consiga la influencia de Teruel Existe o Soria ¡ya! dada la implantación del PP, pero sería bueno no olvidar que la Democracia Ourensana de Gonzalo Pérez Jácome acabó siendo alcalde y su grupo decisivo en la Diputación. Mucho cuidado, que estas armas electorales las carga el mismísimo diablo.

¿Cuándo decidirán los senadores estadounidenses limitar la venta de armas? Respuesta:

El año que viene, si Dios quiere.