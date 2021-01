Investidura de Biden

EN la ceremonia de investidura del presidente Biden, antes de todas las intervenciones, hizo una oración el sacerdote jesuita Leo O’Donavan, amigo de la familia, exrector de la Universidad de Georgetown, antiguo estudiante del teólogo Karl Rahner y actualmente director del servicio de acogida de refugiados en Estados Unidos.

En el mismo acto también intervino más adelante un pastor metodista. Estos hechos pueden chocar con la mentalidad española y la de algunos países europeos, hipersensibilizados con el laicismo del Estado. Probablemente no se entendería que un sacerdote católico interviniese en la toma de posesión de un presidente. Estados Unidos también es un estado aconfesional, pero se ve con naturalidad la expresión de una religiosidad incluso en una ceremonia importante.

En realidad, es la continuación de una tradición dado que se incluye una bendición en forma de oración en todas las investiduras de presidente, empezando con el primer mandatario de Estados Unidos, George Washington. En su investidura, otro jesuita, el arzobispo John Carol, rector y fundador de la misma Universidad de Georgetown, hizo igualmente una oración.

En la oración se decía: “Venimos delante del Dios misericordioso con esperanza y nuestros ojos elevados hacia una nueva visión de una unión más perfecta en nuestra tierra, una unión de todos sus ciudadanos para promover el bienestar general y asegurar la libertad de nosotros y de las generaciones futuras. Somos gentes de muchas razas, credos y colores, sustratos nacionales, culturas y estilos.

Hoy, confesamos nuestros fracasos en vivir de acuerdo con nuestra visión de igualdad, inclusión y libertad para todos. Nosotros, ahora, nos proponemos renovar esta visión, para cuidar del otro, de palabra y obra, especialmente de los menos afortunados, y así ser luz para el mundo. Hay un poder en cada uno de nosotros que hace que hallemos un espíritu de ayuda, cuidado y cariño hacia los otros, sobre todo los más necesitados. Ese poder se llama Amor....

A nuestro presidente le deseamos que tenga el deseo de Salomón, quién oró para tener un corazón comprensivo de manera que pueda gobernar a su pueblo y conocer la diferencia entre el bien y el mal.

Permanece con nosotros, Santo Misterio de Amor, y como soñamos juntos, reconciliemos nuestro sueño y lo hagamos con paz, justicia y la alegría que es la abundancia del flujo del amor. Gloria a tu nombre por siempre. Amén”.

Esta oración sencilla y breve no puede molestar a nadie y desde luego no quiere hacerlo. Expresa muchos deseos de concordia, unión y reconciliación que son bien acogidos por mucha gente no solo de Estados Unidos. También expresa la espiritualidad que llevamos dentro expresada en el deseo de acogida y cariño hacia el otro.

El espíritu religioso de muchas personas, no tiene que quedar fuera de cualquier expresión pública, siempre y cuando no lleve consigo la exclusión o menoscabo de alguna persona o colectivo.