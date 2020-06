Investigación, verba máxica

Robotización, dixitalización, investigación semellan ser as palabras máxicas dos nosos días, e que polo tanto adicando recursos nestes aspectos vainos permitir que abandonemos o carácter subalterno na cadea de valor, que creemos emprego a moreas e que todos e todas teñan salarios decentes. Son simplismos que moitos/as economistas e dirixentes políticos repiten como loros. Ir de modernos ten éxito. En realidade sendo importante non ficar detrás na carreira da investigación, isto vale de ben pouco se non existe unha aposta clara por definir coa maior exactitude posíbel cales son os sectores nos que temos que facelo e nos que temos que investir, especialmente cando se trata dun país das nosas dimensións. E se non ligamos o desenvolvemento co poder político, co grao de soberanía.

Canto máis pequeno sexa un país, e polo tanto xogue un rol secundario na cadea produtiva internacional, máxime se ten un papel político subordinado (como Galiza), mais importante é caracterizar correctamente cales son as actividades nas que ten máis posibilidades de competir. Dando neste aspecto sempre preferencia ao mercado interno e territorios limítrofes. Tampouco se pode esquecer que as investigacións máis avanzadas realízanse polas potencias máis fortes a través das grandes corporacións, e complementariamente nas universidades e en institucións especificas.

Competir no ámbito da investigación con estas potencias e corporacións é unha utopía, porén non dedicar medios a este fin implica renunciar a realizar melloras, e mesmo seguir perdendo capacidade produtiva. Asemade, non son poucas as excepcións nas que a inventiva e o atrevemento confrontou con éxito a empresas moi consolidadas. Ou sexa, non se trata só de investigar e avanzar na utilización das tecnoloxías máis modernas, senón de facelo alí onde temos máis potencialidades e posibilidades, tanto pola fortaleza e experiencia no sector, ou porque este é aínda moi novo. E isto é vital cando os medios son limitados e partimos dunha situación na que a maior parte das empresas estratéxicas teñen seus centros de decisión e de investigación fóra, e as competencias institucionais son limitadas nos temas decisivos. Aínda así, crear unha conciencia colectiva, respecto de que consumir produtos do país implica crear emprego, garantir o futuro, e aumentar a protección diante de situacións criticas, é unha función das institucións públicas e dos medios de comunicación en xeral, especialmente nesta etapa.

Ademais, todo proceso de investigación de avance tecnolóxico debería estar ligado aos retos que deixa patentes o covid-19, por exemplo, procurar a máxima diversidade produtiva, tanto porque reduce a dependencia exterior como porque é unha protección diante de situacións estremas (pandemias, guerras, desfeitas ecolóxicas). Tamén é importante completar os ciclos produtivos, porque reduce custes e asocia potencialidades. Neste aspecto o sector pesqueiro galego é un exemplo a termos en consideración. Non fomos quen de conseguir un proceso semellante no sector lácteo e madeireiro, malia producir no Estado español o 40% da materia prima no primeiro caso e 50% no segundo.

Todo indica que algo non se está a facer ben cando somos exportadores netos de persoas con alta cualificación, retrocede a povoación, e importamos mans de obra para realizar traballos precarios e mal pagados, con todo o que isto implica de inxustiza social e muros contra a integración, especialmente nunha nacionalidade onde cultura e lingua propia seguen tendo un papel subalterno. A Universidade e a súa finalidade non se pode desligar da actividade produtiva, do proxecto de país, debe ser moito máis que unha fábrica de especialistas. Fai falla apostar pola investigación porén hai que facelo con obxectivos ligados ás necesidades de Galiza e da xustiza social.

https://obloguedemera.wordpress.com/