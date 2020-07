“Io, Ennio, sono morto”

LA muerte de Ennio Morricone nos privará de verlo lleno de felicidad en Oviedo, donde había prometido venir para recoger el Premio Princesa de Asturias (compartido con John Williams). No, Morricone no acudirá, porque la muerte no atiende a nuestros deseos personales ni respeta los justos homenajes, ni tiene compasión de los pequeños relumbres de alegría a los que nos es dado acceder, con un poco de suerte. Ya me duele que don Ennio no pueda estar, por culpa de esa cosa tan seria y tan estúpida que es la muerte, en un momento tan merecido. Aunque, en realidad, estuvo en casi todas partes, y en todas ellas con la grandeza del arte y la bendición de la música.

Se nos ha muerto, sí, una parte importante de la banda sonora de nuestras vidas, permítanme decirlo de esta manera, aunque quizás suene un poco cursi. La muerte de un artista nos entristece especialmente, porque pocas cosas existen que nos den más felicidad que el trabajo de los creadores. Una felicidad generalmente poco satisfecha, pues aún hoy, tanto tiempo después de casi todo, la creación no es suficientemente recompensada, aunque exija grandes talentos, aunque no esté al alcance de cualquiera. Son legión los artistas maltratados (y ahora, además, limitados y escrutados en su arte, lo que significa una ignominia), y las cosas no van mucho mejor, pues el mundo gira en torno a un instante poco proclive a la celebración del genio.

Afortunadamente, no fue el caso de Morricone: reconocido, él sí, a lo largo de su vida, no siempre estuvo de acuerdo con las ideas que algunos directores tenían sobre su música. Con otros alcanzó una empatía indestructible. Su gran defensa fue el carácter difícil del que hizo gala, que a buen seguro le salvó de algunas frustraciones, aunque creara en torno a él esa aura de personaje no siempre abordable. Nada de esto impidió el cariño de la gente, el orgullo por su grandeza, por haber derrochado trabajo (fue prolífico como pocos) para llenar nuestra vida de emoción.

Aunque siempre reconocible, Morricone tocó muchos estilos y tradiciones. Dominador de la música popular y educado en el jazz, cualquier cosa podía encontrarse por debajo del terciopelo de las melodías. Su tormenta creadora fue perfecta, año tras año, sin desfallecer. Y aunque siempre afirmó que la música de cine no era otra cosa que un complemento, hoy sabemos que muchas películas no pueden entenderse sin su música, y que muchas escenas permanecen en nuestra memoria precisamente por la música que las acompañaba. Desde el desierto de Tabernas que no conocimos de niños, cuando pensamos que todo ocurría alguna vez en América, hasta cintas imprescindibles como ‘Novecento’, o hasta esa historia indestructible de amor por el cine con Tornatore, que torna a ser, en estos días, un cineasta de culto. (Hoy, ‘Cinema Paradiso’ pasará por La Dos, en justo homenaje).

No Verdi, sino Morricone, ha muerto esta vez. Ayer mismo se hizo pública su carta de despedida, en la que confirmaba su muerte (con esa profesionalidad tan suya de estar siempre hasta el final en todo). Muere un genio indiscutible al que recordaremos cada vez que veamos una de esas películas. Puede que el arte sea, como decía Yeats, lo más parecido a la inmortalidad. Al menos, mientras tengamos memoria.