Iolanda, a desleal

Iolanda Díaz, aínda que xa deixa adiviñar o seu españolismo poñendo unha “Y” no seu nome, ten máis defectos segundo o meu criterio. Era unha ambiciosa membro de Esquerda Unida cando se cruzou no seu camiño Xosé Manuel Beiras e a convidou a fundar Alternativa Galega de Esquerdas (AGE). A presencia de Pablo Iglesias, como asesor en AGE, xunto á dela formarían parte da pata españolista de AGE.

Beiras, que acababa de escindirse do BNG, quixo organizar unha Fronte Ampla, coa presencia da esquerda nacionalista e españolista.

Iolanda Díaz topábase no sitio adecuado no momento adecuado e integrouse en AGE para ao pouco tempo voar por ela soa, sendo desleal con Beiras (que foi quen a propuxo para deputada e a axudou a que hoxe en día estea onde está).

A idea de Beiras de unir esquerda nacionalista e esquerda españolista, non só non funcionou porque a idea en si mesma é un erro histórico que dalgunha maneira xa estaba no núcleo das ideas piñeiristas, que ben coñece Beiras.

Tamén non funcionou polo comportamento de xentes como Iolanda Díaz, que non tiveron ningún reparo en pisarlle a cabeza aos seus compañeiros con tal de teren un cargo que pretendían.

Como boa españolista marchou a facer política ás hespañas en canto puido.

Integrouse no goberno español ata chegar, de novo, a querer voar soa con esta nova Fronte Ampla a nivel de Estado que está intentando constituír.

Copiou conceptos de Beiras (quen a min me ten falado da Fronte Ampla), arrimouse a Pablo Iglesias sen deixar de militar no Partido Comunista de España (PCE) e agora quere pilotar o seu propio bólido na carreira política española.

Ideoloxicamente teño a mesma diferencia con ela que con toda a esquerda españolista. Pero no caso desta muller, dáme a sensación que persoalmente non é de fiar, e que é unha persoa desleal mesmo con compañeiros que fixeron posible que chegara a onde chegou.

Para min, unha das cousas máis importantes na vida é a lealdade cos teus amigos e cos teus compañeiros, tamén á hora de facer política.