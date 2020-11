Me ha dejado completamente estupefacto este libro. Se llama Los ochomiles de la vida, lleva un subtítulo que dice La vida es un reto: afróntalo, y acaba de ser publicado en Espasa. Su autora no necesita presentación, puesto que se trata de un verdadero icono. Una mujer destrozada físicamente, junto a su madre, por un atentado de ETA en 1991. Y digo de forma muy específica lo de físicamente, porque ahí ocurrió un verdadero milagro. Alguien (muchos, la gran mayoría) que haya pasado por una experiencia así, suele enterrarse en vida, caer en la negrura más absoluta, abandonarse a la sensación de pérdida total y, por supuesto, no volver a confiar jamás en el género humano. Pero, precisamente, si esta mujer es, como decíamos, un icono, es porque ha sabido darle la vuelta al Destino, partir de cero y comenzar una nueva existencia limpia de cualquier atisbo de negatividad. Y, además, analizando su propia vida, el conjunto de todas sus experiencias, ser capaz de elaborar un discurso que es asombrosamente luminoso. Item más: de transmitirlo para ayuda de quien sea menester. Una suerte de prontuarios impresos y editados que van mucho más allá de lo que solemos entender habitualmente como manuales de autoayuda, para convertirse en volúmenes de pensamiento positivo. O, si lo prefieren, de honda reflexión filosófica...

OCHOMILES

Irene Villa, pues, como ya habrán adivinado, de ella se trata, lleva haciéndolo desde 2005, cuando vio la luz Saber que se puede, que le valió el Micrófono de Plata. Andando el tiempo, su actividad ejemplar le acarrearía otros premios, como el Antena de Oro en 2012 o, mucho más recientemente, en 2018, el Mujer Líder de Año/New York Summit. En este último, que trae a colación, muy inteligentemente, el símil alpinista, llega a una serie de conclusiones que no dejan flecos. Como un Decálogo de la Vida, en el que uno no puede más que asombrarse por lo certero de algunos pensamientos que, en realidad, son muy antiguos, como ese Nº 3: “Mira al frente, ten valor y jamás te rindas. Siempre se puede dar la vuelta a todo y hacer una fortaleza de nuestra debilidad.” Es lo mismo que decíamos sobre el planteamiento para programar una nueva vida. Y hay incisos brillantes. Como aquél en que nos dice “Es vital dejar siempre a un lado cuatro peligrosas y dañinas erres: Rabia, Resentimiento, Rivalidades, Reproches. Pueden derivar en una separación y en una herida muy grande.” Y hay, también, reseñas de alguno de los grandes, como la máxima del formidable San Agustín (cuya lectura debería ser obligatoria): “Aprueba a los buenos, tolera a los malos y ámalos a todos”...