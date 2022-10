Italia en su laberinto

ITALIA es un país creativo, un país maravillosamente artístico, y en política esa creatividad puede llegar a la extenuación. Perdonen el lugar común, pero no puedo evitar una mirada hacia la vieja Roma. Los laberintos de aquella política que ahora estudiamos en los libros (en realidad, apenas se estudia Roma, pero siempre nos quedará Posteguillo, y otros) parecen revivir en las instituciones italianas, ‘mutatis mutandis’, evidentemente. Es obvio que las cosas no están allí para tirar cohetes, pero entretenimiento no les va a faltar. Los analistas dicen que es cosa de los laboratorios italianos. El bellísimo país tiene sus demonios (como nosotros, vaya), aunque el arte se les caiga de los bolsillos a cada paso. Bueno, y la pasta: la de comer, digo. Laboratorios de alquimia política que pueden dar, a lo que se ve, con la fuente de la edad, que diría el gran Luis Mateo Díez, al menos en lo que se refiere a Berlusconi, que vuelve y no de adorno. Laboratorios en los que históricamente se han probado combinaciones políticas que dieron en lo que dieron en otros lugares, a lo largo de la piel destrozada del siglo XX. ¿Por qué iba a ser ahora distinto?

La victoria de Meloni, aunque bastante cantada, no asegura bienestar ni paz para la coalición, porque, en cuanto hay que repartirse el poder, vuelan tortas como panes, por decirlo finamente. Es un hecho. Berlusconi fue jefe de Meloni y eso le hace mala sangre (es metáfora, aviso) porque ahora ella es la jefa, corazones, y no queda otra que sucumbir. Imposiciones cero, o así, parece decir, pero Il Cavaliere insistía, con su sonrisa que, a estas alturas, no se sabe muy bien si es sonrisa. Le dijo alguna cosa fuerte a La Russa, cuando vio que tenía ninguna posibilidad de torcer la voluntad del senado, que votó con sorpresa, como manda la tradición. Italia es un laboratorio, pero nunca sabes muy bien, todo hay que decirlo, cómo va a salir el experimento. Lo que no impide que haya muchos deseos de experimentar. La Russa contó con apoyos no previstos, y a otra cosa. Berlusconi, por tanto, agitó las aguas de la coalición de derechas que, ay, como suele pasar con todas las coaliciones (aquí lo sabemos bien), suele ser proclive a las grietas y los desconchados. Y esto no ha hecho más que empezar.

Ayer en la Cámara de Diputados Salvini se tomó cierta revancha, tras el ninguneo propiciado por la enorme vía de agua que se abrió en el casco de su partido en las elecciones. Ganó Fontana, también ultraconservador y, a la vez, putiniano, dicen las crónicas. Aunque lo parezca un poco, seguro que no choca con la inspiración que Trump ha ejercido tradicionalmente desde América sobre toda esta política en Europa. Aspira a seguir haciéndolo. Con estas decisiones, que pueden molestar a Berlusconi, pero por otras razones (sale perdiendo en los repartos de la coalición, quizás porque no hay para tantos), lo cierto es que la política italiana va tomando forma, y qué forma.

Pero Meloni está en segundo o tercer plano, algo tal vez inédito. Cargada con el peso de la púrpura y esas cosas que se dicen, no sólo tendrá que sortear los enfados de Berlusconi, sino los de la propia realidad, que no está de humor. Mientras Truss lidia en el Reino Unido con el sindiós que ella ha montado, pero no sólo, Meloni intenta recoger cable, al menos en los altos puestos. Dice que busca hombres y mujeres que en Bruselas sean bien vistos, porque hay mucho en juego, y porque, a este nivel sí, los experimentos con gaseosa. Pero con la coalición soliviantada y en pleno reparto de cargos y de cargas, nadie sabe qué puede pasar. Los prolegómenos no invitan, precisamente, a celebrar nada.